Abstract

The provision of care to adolescents who are victims of bullying is necessarily intersectoral and, as such, goes beyond the limits of the school context. Underpinned by this principle, this study mapped the care provided to an adolescent victim of bullying by the Family Health Strategy, using cartography to elaborate an analytical flow chart of the pathway taken by the patient through the health service. The care maps produced by the health professionals involved in the process showed that care was out of step, dry and had a low level of resolvability. Despite these findings, the use of this instrument allowed the health team to propose other forms of support for the adolescent. After visualizing the pathway taken by the patient through the care network, the team was able to rethink limiting approaches to health care and discover other care possibilities that go beyond physical dimensions. The care provided by the Family Health Strategy was shown to be inconsistent. However, the mapping activity clearly showed that primary care services play a crucial role in providing appropriate support to adolescent victims of bullying and breaking the cycle of violence.

Language: en





O cuidado ao adolescente envolvido em situações de "bullying" é necessariamente intersetorial, de tal modo que ultrapassa os limites do cenário escolar e amplia-se para o setor da saúde. Partindo desse princípio, este estudo buscou cartografar a produção do cuidado ofertada a um adolescente em situações de "bullying" pela Estratégia Saúde da Família. Para tal fim, foi utilizado o método da cartografia, através do fluxograma analisador e do diário de campo. Deste modo, mapas do cuidar foram produzidos pelos profissionais de saúde, entretanto esse cuidar mostrou-se descompassado, árido e pouco resolutivo. Apesar disso, através do uso dos instrumentos de pesquisa, foi possível inaugurar outras formas de amparo ao adolescente. A equipe, ao visualizar seu trajeto em busca de suporte, repensou modos engessados de fazer saúde e, assim, tornou-se possível produzir um cuidado com outras possibilidades de vida, para além do aspecto biológico. A atenção à saúde do adolescente envolvido com o "bullying" mostrou-se oscilante na Estratégia Saúde da Família. No entanto, por meio da cartografia, ficou evidente o papel crucial da atenção primária em suportar o adolescente, o que poderia contribuir para a cessação do ciclo da violência.

Language: pt