Abstract

Carbon monoxide and cyanide are toxins that induce cellular hypoxia; both can be produced in the context of domestic fires and may have a synergistic effect. We present the case of a man, victim of a house fire, who was initially diagnosed as having carbon monoxide poisoning, but that afterwards also presented signs and symptoms compatible with cyanide poisoning. He was successfully treated with an antidote. We want to highlight this relatively frequent association of poisonings and the need for urgent empirical treatment.

O monóxido de carbono e o cianeto são toxinas que induzem hipóxia celular; ambos podem ser produzidos em contexto de incêndios domésticos e podem exercer um efeito tóxico sinérgico. Apresentamos o caso de um homem, vítima de incêndio doméstico, que foi inicialmente diagnosticado como intoxicação por monóxido de carbono, mas que posteriormente apresentou também sinais e sintomas compatíveis com intoxicação por cianeto, tendo sido tratado com sucesso com antídotos dirigidos. Pretendemos alertar para esta associação de intoxicações relativamente frequente e para a necessidade de tratamento empírico urgente.

