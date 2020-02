Abstract

OBJECTIVE:



to evaluate the relationship between risk perception and the behaviors associated with driving under the influence of drugs.



Method:



quantitative cross-sectional study. The sample is composed by university students (n=383, average age 21.2 years). To evaluate the behaviors, items from Ontario Student Drug Use and Health were adapted, and two other instruments were used to measure alcohol and marijuana consumption.



Results:



it indicates a low risk perception when driving under the influence of drugs. There are no differences between the risk perception of being stopped by the police or being penalized for driving under effects of alcohol and/or marijuana among the students whose report the behavior called driving-under-influence and those without such behavior. However, there were differences between the perception of the risk of involvement in a vehicle accident and the behaviors called driving-under-influence, showing that those who report driving under the influence of alcohol and/or marijuana perceive a lower risk of accidents due to the effects of alcohol X2 (1, N=292)=7,999, p=.005 and of both substances X2 (1, N=35)=6.386, p=.012. Likewise, a lower perception of the risk of accidents was found among the subjects who board a vehicle driven by someone who uses marijuana X2 (1, N=67)=15,087, p=.000 and those who do not report being a passenger of a driver under influence; as well as when under the simultaneous effect of alcohol and marijuana X2 (1, N=366)=8,849, p=.003.



Conclusion:



it is concluded that the development of preventive programs in the university environment, as well as public policies that include the component of education and compliance with legal regulations, is important.



DESCRIPTORS Risk perception; Driving under influence; University students; Alcohol; Marihuana; Drugs; Cannabis impaired driving



RESUMO



Objetivo:



avaliar a relação entre a percepção de risco e os comportamentos associados à condução sob os efeitos de drogas.



Método:



estudo quantitativo de corte transversal. A amostra foi com estudantes universitários (n=383, com média de idade de 21,2 anos). Para avaliar os comportamentos foram adaptados os instrumentos Ontario Student Drug Use e Health Survey. Além disso, também foram utilizados outros dois para medir o consumo de álcool e maconha.



Resultados:



há uma baixa percepção de risco ao dirigir sob os efeitos de drogas. Não há diferenças entre a percepção de risco de ser parado pela polícia nem de ser punido por dirigir sob a influência de álcool e/ou maconha, entre estudantes que relatam comportamentos relacionados à condução sob influência, e aqueles que não têm esses comportamentos. No entanto, foram encontradas diferenças entre a percepção de risco de estar envolvido em um acidente veicular e os comportamentos relacionados com a condução sob influência, mostrando que aqueles que relatam dirigir sob a influência de álcool e/ou maconha, percebem um menor risco de acidentes sob os efeitos do álcool X2 (1, N=292)=7.999, p=0,005, e de ambas as substâncias X2 (1, N=35)=6,386, p=0,012. Da mesma forma, uma menor percepção de risco de acidentes foi encontrada entre os sujeitos que embarcam em um veículo dirigido por alguém que usa maconha X2 (1, N=67)=15.087, p=,000 e aqueles que não relatam ser passageiro de um carro com motorista sob influência; bem como quando eles estão sob o efeito simultâneo de álcool e maconha X2 (1, N=366)=8.849, p=0,003.



Conclusão:



é importante desenvolver programas preventivos no ambiente universitário, bem como políticas públicas que incluam o componente educacional e o cumprimento das normas legais.



DESCRITORES Percepção de risco; Condução sob influência; Estudantes universitários; Álcool; Maconha; Drogas



RESUMEN



Objetivo:



evaluar la relación entre percepción de riesgo y los comportamientos asociados a la conducción bajo los efectos de drogas.



Método:



estudio cuantitativo de corte transversal. La muestra son estudiantes universitarios (n=383, media de edad 21.2 años). Para evaluar los comportamientos fueron adaptados ítems del Ontario Student Drug Use and Health Survey, además se utilizó otros dos instrumentos, para medir consumo de alcohol y marihuana.



Resultados:



indican una baja percepción de riesgo al manejar bajo los efectos de drogas, no existen diferencias entre la percepción de riesgo de ser detenido por la policía ni de ser sancionado por conducir bajo los efectos de alcohol y/o marihuana, entre los estudiantes que reportan comportamientos llamado conducir bajo influencia y los que no tienen esos comportamientos. Sin embargo, sí se encontraron diferencias entre la percepción de riesgo de verse involucrado en un accidente de vehículo y los comportamientos llamado conducir bajo influencia, evidenciándose que quienes reportan conducción bajo los efectos de alcohol y/o marihuana, perciben un menor riesgo de accidentes bajo los efectos de alcohol X2(1, N=292)=7.999, p=.005 y de ambas sustancias X2(1, N=35)=6.386, p=.012. Igualmente se encontró una menor percepción de riesgo de accidentes, entre los sujetos que se suben a un vehículo conducido por alguien que usa marihuana X2(1, N=67)=15.087, p=.000 y los que no reportan ser pasajero de un conductor bajo influencia; así como también cuando están bajo el efecto simultáneo de alcohol y marihuana X2(1, N=366)=8.849, p=.003.



Conclusión:



se concluye que es importante desarrollar programas preventivos en el ámbito universitario, así como políticas públicas que incluyan el componente educativo y el cumplimiento de las normativas legales.



DESCRIPTORES Percepción de riesgo; Conducir bajo influencia; Estudiantes universitarios; Alcohol; Marihuana; Drogas

Language: en