Abstract

OBJECTIVE:



to analyze the relationship between risk perception and behaviors related to driving a motor vehicle under the influence of cannabis.



Method:



The research was carried out through a cross-sectional survey. 382 undergraduate students between the ages of 17 and 29 were interviewed at a private higher educational institution in the Federal District, Brazil. Descriptive and inferential statistics (cross tabulations and chi-square) were used to analyze the data.



Results:



they indicate that more than 1/3 of the participants used cannabis in the past 12 months, and 36.4% reported problematic use. It was possible to establish a relationship between the behaviors of perception of risk and driving a motor vehicle under the influence of cannabis: 1) the perception of being sanctioned as a driver and driving a motor vehicle under the influence of cannabis (χ2(1) = 3.96, p=≤0); 2) to perceive damages as driver and driving a motor vehicle under the influence of cannabis (χ2(1)=3.96, p = ≤05); 3) perception of damages as passenger and driving a motor vehicle under the influence of cannabis (χ2(1)=3.96, p=≤5.0).



Conclusion:



damages caused by cannabis are underestimated by university students, since they have a very low risk perception, especially when compared to alcohol. In Brazil, there is also a lack of regulation and sanctions with respect to driving a motor vehicle under the influence of cannabis, which may contribute to an important risk among this population.



DESCRIPTORS Risk; Assumption of risks; Cannabis; Students; Driving under the influence; Illicit drugs; Cannabis impaired driving



RESUMEN



Objetivo:



analizar la relación entre percepción de riesgo y conductas relacionadas a la conducción de vehículo automotor bajo los efectos de la marihuana.



Método:



investigación realizada por medio de un survey transversal. Se entrevistaron a 382 estudiantes de grado entre 17 y 29 años de edad en una institución privada de enseñanza superior en el Distrito Federal, Brasil. Para analizar los datos, se realizaron estadísticas descriptivas e inferenciales (tabulaciones cruzadas y chi-cuadrado).



Resultados:



indican que más de 1/3 de los participantes consumieron marihuana en los últimos 12 meses; 36,4% relató uso problemático. Se pudo establecer una relación entre la conducta y la percepción de riesgo en el vehículo propulsado y conducido bajo los efectos de la marihuana: 1) la percepción de ser sancionado como conductor del vehículo y el efecto de conducción de la marihuana (χ2(1) = 3,96, p = ≤ ,0); 2) notar los daños como conductor del vehículo y conducir el vehículo bajo los efectos de la marihuana (χ2(1) = 3,96, p = ≤05); 3) la percepción del daño como pasajero y conducción de un vehículo automotor bajo los efectos de la marihuana (χ2(1) = 96, p = ≤5,0).



Conclusión:



los estudiantes universitarios subestiman las pérdidas que genera la marihuana, dado que para ellos presenta una percepción de riesgo muy reducida, sobre todo cuando se la compara con el alcohol. En Brasil, también hay una falta de reglamentación y sanciones en relación a la conducción de vehículo automotor bajo efecto de la marihuana, lo que puede contribuir a un riesgo importante en esta población.



DESCRIPTORES Riesgos; Toma de riesgos; Cannabis; Estudiantes; Conducir; bajo influencia; Drogas ilícitas



RESUMO



Objetivo:



analisar a relação entre percepção de risco e comportamentos relacionados à condução de veículo automotor sob efeito de maconha. Método: A pesquisa foi realizada por meio de um survey transversal. 382 estudantes de graduação entre 17 e 29 anos de idade foram entrevistados em uma instituição privada de ensino superior no Distrito Federal, Brasil. Foram realizadas estatísticas descritivas e inferenciais (tabulações cruzadas e qui-quadrado), utilizadas para a análise dos dados.



RESULTADOS:



indicam que mais de 1/3 dos participantes usaram maconha nos últimos 12 meses, 36,4% relataram uso problemático. Foi possível estabelecer uma relação entre os comportamentos percepção de risco e condução de veículo automotor sob efeito de maconha: 1) a percepção de ser sancionado como motorista e condução de veículo automotor sob efeito de maconha (χ2(1)=3,96, p=≤,0); 2) perceber danos como motorista e condução de veículo automotor sob efeito de maconha (χ2(1)=3,96, p=≤05); 3) percepção de dano como passageiro e condução de veículo automotor sob efeito de maconha (χ2(1)=,96, p=≤5,0).



CONCLUSÃO:



a maconha tem prejuízos subestimados pelos estudantes universitários, pois apresentam uma percepção de risco muito reduzida, especialmente quando comparada ao álcool. No Brasil, também há uma falta de regulamentação e sanções em relação à condução de veículo automotor sob efeito de maconha, o que pode contribuir para um risco importante entre essa população.



DESCRITORES Risco; Assunção de riscos; Cannabis; Estudantes; Dirigir sob a influência; Drogas ilícitas

