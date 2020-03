Abstract

Risk-taking Behaviour and Aspects on Adolescents' Participation in High-risk Sports The age of adolescence represents an enhanced reward sensitivity which is often linked to increased risk-taking behaviour. Peers enhance risk-taking behaviour which is shown through delinquency and substance use. Whereas most research on adolescent risk-taking has been directed towards negative risk-taking, this narrative review tries to highlight adventure and high-risk sport participation as a prosocial form of risk-taking and its potential influence on adolescents' behaviour. Adventure/high-risk sports such as mountainbiking, freeride ski and snowboarding and climbing have grown exponentially in the last years with a high popularity among adolescents. Besides the inherent risk of severe injury in case of a mismanaged accident, which should be minimized by preventive steps such as educative risk-management and protective gear, those sports bear the potential for multiple psychological benefits such as enhanced mood, autonomy, resilience and self-efficacy. Adventure/high-risk sports seem to have the possibility to satisfy the need for rewards, prestige and risk-taking in a socially accepted way. Few research projects have already successfully integrated adventure sport interventions in clinical settings in mental health treatment. The idea of testing adventure/high-risk sport interventions as an addition to the treatment in child and adolescent psychiatry and psychotherapy could be promising and an impulse for future research projects.

Zusammenfassung Im Jugendalter besteht ein erhöhtes Interesse an neuen Reizen und damit assoziierten Belohnungen, die häufig mit einer erhöhten Risikobereitschaft einhergehen. Gruppensituationen mit Gleichaltrigen scheinen Risikoverhaltensweisen zusätzlich zu verstärken; dies zeigt sich bei Straftaten und Substanzkonsum. Während sich die meisten Forschungsarbeiten diesbezüglich mit dem Eingehen negativer Risiken beschäftigten, versucht diese Überblicksarbeit einen Zugang zu Risikosportpartizipation als potenziell prosoziales Risikoverhalten und seinen möglichen Beitrag für die Entwicklung im Jugendalter darzustellen. Abenteuer- und Risikosportarten, wie zum Beispiel Mountainbiken, Freeride Ski- und Snowboarden und Klettern, erfahren in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum, wobei ein starkes Interesse von Jugendlichen zu beobachten ist. Neben einem inhärenten Risiko von potenziell schwerer Verletzung, dem durch protektive Maßnahmen im Sinne des Tragens entsprechender Sicherheitsausrüstung und durch bewusstseinsbildendes Risikomanagement entgegengewirkt werden sollte, berichten Ausübende dieser Sportarten positive psychische Auswirkungen in den Bereichen Stimmung, Autonomie, Selbstwirksamkeit und Resilienz. Risikosportarten könnten den Drang nach Belohnung, sozialer Anerkennung und Risiko im Jugendalter in eine positive Richtung lenken. Einzelne Forschungsarbeiten beschäftigten sich bereits erfolgreich mit der Integration von Abenteuersportarten in der Behandlung psychischer Störungsbilder. Eine weitere Verfolgung der Idee einer Erprobung risikosportbezogener Interventionen als Ergänzung des Interventionsspektrums in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie scheint vielversprechend und könnte eine Anregung für zukünftige Forschungsarbeiten darstellen.

