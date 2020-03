Abstract

Development of an Online Intervention for Adolescents and Young Adults Engaging in Nonsuicidal Self-injury Nonsuicidal self-injury (NSSI) is a prevalent phenomenon in adolescence. Despite the existence of effective psychotherapeutic interventions, the majority of affected adolescents and young adults do not receive any treatment. Structural (e. g., no specific interventions, limited resources, limited accessibility) as well as individual factors (e. g., low help-seeking behavior) impede access to adequate clinical care for adolescent NSSI. Online interventions offer the possibility to provide specific interventions independent of one's location or local healthcare structures. Because of its high confidentiality and accessibility, the Internet also reaches adolescents with low help-seeking behavior. There is already evidence for online interventions concerning different mental health issues, like depression and anxiety. However, regarding NSSI, there are no effective, online interventions. Thus, we developed an online intervention based on an already evaluated short term program specific for adolescents and young adults with NSSI within the German STAR consortium (STAR: Self-Injury - Treatment, Assessment, Recovery). Within a randomised controlled trial, the intervention will be evaluated regarding its efficacy.

Zusammenfassung Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) stellt eine häufige Symptomatik im Jugendalter dar. Trotz der Existenz wirksamer psychotherapeutischer Interventionen berichtet die Mehrheit der betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, keine Behandlung erhalten zu haben. Sowohl strukturelle (z. B. keine spezifischen Behandlungen, limitierte Ressourcen, mangelnde Zugänglichkeit) als auch individuelle Barrieren (z. B. gering ausgeprägtes Hilfesuchverhalten) verhindern die adäquate Versorgung des NSSV im Jugendalter. Online-Interventionen bieten die Möglichkeit, spezifische Interventionen unabhängig vom Standort und der Versorgungsstruktur zu vermitteln. Aufgrund des niederschwelligen Zugangs werden auch Jugendliche mit gering ausgeprägten Hilfesuchtendenzen angesprochen. Online-Interventionen wurden bereits erfolgreich bei verschiedenen psychischen Störungen eingesetzt. Hinsichtlich NSSV existiert noch keine wirksame Online-Intervention. Daher wurde im Rahmen des deutschlandweiten STAR-Konsortiums (STAR: Self-Injury - Treatment, Assessment, Recovery) am Standort Heidelberg eine onlinebasierte Intervention, basierend auf einem bereits evaluierten Kurzzeittherapieprogramm, speziell für Jugendliche und junge Erwachsene mit NSSV entwickelt. Im Kontext einer randomisiert-kontrollierten Studie wird die Intervention aktuell hinsichtlich ihrer Wirksamkeit evaluiert.

