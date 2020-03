Abstract

Autism is a neurodevelopmental disorder characterized by a qualitative alteration in social interaction and communication, associated with restricted interests and stereotyped behaviors. People with autism are four times more likely to develop depression, than the general population, it is even considered as the most common mental health condition in people with autism spectrum disorders (ASD). One of the challenges is to recognize the manifestations related to depression in people with ASD, in whom, in general, it is expressed differently in relation to those with typical development. Depression in people with autism can manifest itself with restlessness and insomnia and not with feelings of sadness, so it is essential to be attentive and not justify all behavioral problems to autism. Young adults with ASD have higher baseline levels of almost all the depression characteristics listed in the DSM-5, which can lead to overdiagnosis or underreporting of depression. On the other hand, adults with autism have an increased risk of experiencing suicidal thoughts, planning suicide, carrying it out and even dying from suicide. Many of them have a history of depression, harassment and loneliness. It is essential the early detection of depression, develop appropriate tools for diagnosis in autism as well as generate awareness of the risk of ideation or suicide, a problem that only in recent years has been addressed with greater depth. In this paper I analyze depression in autism, the risk of suicidal ideation and suicide, prioritizing clinical aspects, their evaluation and risk factors.

Language: es

El autismo es un desorden del neurodesarrollo caracterizado por una alteración cualitativa en la interacción social y la comunicación, asociada a intereses restringidos y conductas estereotipadas. Las personas con autismo tienen cuatro veces más posibilidades de desarrollar depresión que la población general y es considerada la afección de salud mental más frecuente en personas con trastornos del espectro autista (TEA). Es difícil reconocer la depresión en personas con TEA, en quienes, en general, se expresa en forma diferente a las que tienen desarrollo típico. En ellos la depresión puede manifestarse con inquietud e insomnio y no con sentimientos de tristeza, como sería esperable, por ello es esencial estar atentos y no justificar todos los problemas al autismo. Los adultos jóvenes con TEA tienen niveles basales más altos de casi todas las características de depresión enumeradas en el DSM-5, esto puede generar sobrediagnóstico o subregistro de depresión. Los adultos con autismo tienen un riesgo aumentado de experimentar pensamientos suicidas, planificarlo, llevarlo a cabo e incluso fallecer por suicidio. Muchos de ellos tienen antecedentes de depresión, padecimiento de hostigamiento y sensación de soledad. Es fundamental la detección temprana de depresión, desarrollar herramientas adecuadas para su diagnóstico en autismo, y generar conciencia de riesgo de ideación o suicidio, lo que recién en los últimos años ha sido abordado con mayor profundidad. En este trabajo se analizan la depresión en autismo, el riesgo de ideación suicida y suicidio, jerarquizando los aspectos clínicos, su evaluación y factores de riesgo.

Language: es