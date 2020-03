Abstract

This study sought to perceive the concept of mental health from the perspective of Colombian indigenous peoples. A qualitative survey from a historic-hermeneutical standpoint was conducted by means of interviews with a stratified intentional sample of 10 leaders with experience in indigenous mental health. After being duly transcribed, interview materials were analyzed using a grounded theory approach.



FINDINGS were structured around four analytical categories: mental health perspectives, elements, scenarios, and challenges. It was revealed that some indigenous people do not perceive mental health as an indigenous concept. Some perceive it from a morbicentric western perspective and others from an ancestral holistic standpoint. They describe positive elements (good living, spirituality, harmony with mother earth) and negative aspects (acculturation, discrimination, violence, disobedience). Mental health scenarios included the land itself and the health care system, in particular the Intercultural Indigenous Health System (SISPI). Challenges include the need to conduct more research on this topic, consolidating SISPI, and fostering ancestral knowledge.

Este estudio tuvo como objetivo comprender el concepto de salud mental desde la perspectiva de los pueblos indígenas de Colombia. Se realizó una investigación con enfoque cualitativo, de tipo histórico hermenéutico a través de entrevistas a una muestra intencional estratificada de 10 líderes con experiencia en el tema de salud indígena. Luego de transcritas, se realizó el análisis de las entrevistas con herramientas de la teoría fundada. Los hallazgos se centraron en cuatro categorías analíticas: perspectivas de la salud mental, elementos, escenarios y retos. Se encontró que algunos indígenas no asumen la salud mental como un concepto propio. Entre los restantes, algunos lo asumen desde una perspectiva occidental morbicéntrica y los demás desde una perspectiva ancestral holística. Se describen elementos positivos (buen vivir, espiritualidad, armonía con la madre tierra) y negativos (aculturación, discriminación, violencia, desobediencia). Los escenarios de la salud mental que mencionaron los participantes son el territorio y el sistema de salud, en particular el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural- SISPI. Los retos incluyen la necesidad de generar más investigaciones en este tema, el avance en la consolidación del SISPI y el fortalecimiento de los saberes ancestrales.

