Abstract

The review highlights contemporary views on the problem of suicide in patients with epilepsy. The most relevant theories are presented that describe the emergence of suicidal thoughts and the transition to suicidal attempts. Along with a description of risk factors, protective factors, as well as the possible impact of comorbidity, a description of methodological deficiencies in papers on suicide in patients with epilepsy is given. Recommendations for studies related to suicidal behaviour in patients with epilepsy are discussed.

Language: ru



В обзоре освещены современные взгляды на проблему суицида среди пациентов с эпилепсией. Представлены наиболее актуальные теории возникновения суицидальных мыслей и перехода к суицидальным попыткам у этих больных. Наряду с описанием факторов риска, протективных факторов, а также возможного влияния коморбидности, выявляются недостатки методологического характера в работах, посвященным суициду среди пациентов с эпилепсией. Обсуждаются рекомендации по проведению исследований, связанных с суицидальным поведением у пациентов с эпилепсией.

Language: ru