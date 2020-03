Abstract

The problem of rehabilitation of post-stroke patients with motor deficit remains relevant with growing prevalence of disability and decreasing mortality, despite all measures aimed at stroke prevention and morbidity reduction. One of the most common consequences of stroke is gait impairment as a result of spastic paresis of the lower limb (decreased gait velocity, shortened step, excessive loading of intact limb etc.), which leads to significant maladaptation, increased risk of falls, decrease in quality of life. The article presents a detailed review of motor action in normal and pathologic conditions, analysis of neuronal structures involved into a movement act in healthy individuals and in stroke patients, current aspects of gait pathophysiology, characteristics of post-stroke gait (speed and asymmetry of gain, balance control impairment). A separate paragraph is devoted to gait recovery after stroke with analysis of existing and developing strategies of rehabilitation, aimed at the improvement of vertical posture, balance control and movement, condition, tone and functioning of skeletal muscles. Authors also analyze new research information on the efficacy of botulinum toxin preparations and programs of Guided Self-Rehabilitation Contracts (GSC), present the results of clinical trials demonstrating the efficacy of combination of these two methods.

Проблема реабилитации пациентов с двигательным дефицитом после инсульта сохраняет свою актуальность в связи с увеличением инвалидизации населения на фоне снижения летальности, несмотря на меры, проводимые по профилактике инсульта. Одним из самых распространенных последствий инсульта является нарушение походки вследствие развития спастического пареза в нижней конечности (снижение скорости, укорочение длины шага, избыточное перераспределение нагрузки на здоровую ногу и др.), которое существенно дезадаптирует пациентов, увеличивает риск падений, снижает качество жизни. В статье подробно рассмотрены вопросы организации двигательного акта в норме и при патологии, проанализированы структуры, вовлеченные в процесс ходьбы у здоровых субъектов и пациентов после инсульта, современные аспекты патофизиологии ходьбы, характеристики постинсультной походки (скорость и асимметрия походки, нарушение контроля баланса). Отдельный раздел посвящен восстановлению походки после инсульта с оценкой существующих и развивающихся стратегий реабилитации, направленных на улучшение вертикальной позы, контроля баланса и передвижения, состояния мышц, их тонуса и функций. Дан анализ появившихся в последние годы новых сведений об эффективности препаратов ботулотоксина и программы направленной самореабилитации - Guided Self-Rehabilitation Contracts, приведены результаты клинических исследований, которые показали эффективность сочетания этих методов.

