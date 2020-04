Abstract

This article presents a study of men's participation in soccer workshops at a mental health services facility (CAPS). The sport is considered a relevant practice in terms of men's sociability processes. Qualitative research was conducted at two CAPS facilities in Brasilia, Federal District from August 2017 to September 2018. Data were collected through observations of daily activities and with 10 semi-structured interviews with male participants who were selected during observations. The findings of this study demonstrate the potential of therapeutic soccer workshops for the psychosocial rehabilitation of men with mental disorders - the users of these mental health services - based on social and cultural re-insertion through an activity that materially and symbolically constructs masculinity and what it means to be a man in Brazil. As patients with mental disorders who are customarily marginalized from hegemonic masculinity, the users of CAPS services were able to access possible masculinities and reconstruct their new identities as men.

Se aborda la participación de hombres en talleres de fútbol realizados en servicios de salud mental, deporte que es considerado una práctica importante en los procesos de sociabilidad de los hombres. Se realizó una investigación cualitativa en dos servicios de salud mental del Distrito Federal de Brasilia, entre agosto de 2017 y septiembre de 2018, con observación participante de las actividades habituales de los servicios y diez entrevistas semiestructuradas a usuarios varones, seleccionados durante las actividades observadas. Los hallazgos muestran la potencialidad del taller terapéutico de fútbol en la rehabilitación psicosocial de hombres con trastornos mentales, usuarios de los servicios de salud mental, a partir de la reinserción social y cultural en una actividad material y simbólicamente constructora de la masculinidad y de lo que representa ser hombre en Brasil. Estos pacientes, por ser portadores de sufrimientos mentales, suelen ser marginados y discriminados del modelo de masculinidad hegemónica, por lo cual, al viabilizar el ejercicio de una masculinidad posible, estos usuarios pueden expresar la forma de reconstruir su nueva identidad de ser hombre.

