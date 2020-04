Abstract

INTRODUCTION: In Sao Tome and Principe there are no studies on alcohol and drug use among students, who could be potential allies in preventive interventions. The objectives of the present study are 1) to determine the frequency of alcohol and drug consumption in the school population, and 2) to identify the main characteristics associated with this behaviour. MATERIAL AND METHODS: We applied a biographical, demographic and socioeconomic questionnaire on the use of licit and illicit substances to a sample of 2064 students. Demographic and social characteristics are presented based on observed frequencies and comparisons between groups were made using chi-square tests. Significance was assessed at α = 0.05.



RESULTS: More than half of the students reported consumed alcohol at least once in their lifetime, and 32% consumed in the last 30 days. Older students were more likely to consume alcohol (p < 0.0001), but even in students under 16 years, 17% consumed in the last 30 days. We also found that 7% consumed one or more times per week in the last 30 days. The reasons presented for frequent consumption were different for boys ("participation in their group of friends") and girls ("decrease anxiety") (p = 0.005). Less than 1% of respondents admitted to having used marijuana, cocaine, crack or ecstasy.



DISCUSSION: Despite some limitations, such as self-reporting, we provide a first overview showing high consumption of alcohol by young people and the existence of illegal drugs circulating in the schools.



CONCLUSION: It is urgent to implement preventive interventions, namely in the context of public health communication.

Language: en

Introdução: Em São Tomé e Príncipe não há estudos sobre o uso de álcool e drogas na população escolar, potencial aliada em intervenções preventivas. Os objetivos do presente estudo são 1) determinar a frequência do consumo de álcool e drogas na população escolar e 2) identificar as principais características associadas a estes comportamentos. Material e Métodos: Foi aplicado um questionário biográfico, demográfico e socioeconómico sobre o uso de substâncias lícitas e ilícitas para uma amostra de 2064 alunos. As características demográficas e sociais apresentadas baseiam-se nas frequências observadas e as comparações entre os grupos foram feitas usando testes de qui-quadrado. A significância foi avaliada em α = 0,05. Resultados: Mais de metade dos alunos referiram consumir álcool pelo menos uma vez na vida, e 32% nos últimos 30 dias. Os alunos mais velhos mostraram-se mais propensos a consumir álcool (p < 0,0001), mas mesmo nos alunos com idade inferior a 16 anos, 17% consumiram nos últimos 30 dias. Constatou-se também que entre todos os alunos, 7% consumiram uma ou mais vezes por semana nos últimos 30 dias. As razões apresentadas para o consumo frequente foram diferentes para os rapazes ("participação no grupo de amigos") e raparigas ("diminuição da ansiedade") (p = 0,005). Menos de 1% dos entrevistados admitiram ter usado maconha, cocaína, crack ou ecstasy. Discussão: Apesar de algumas limitações, como o auto reporte, publica-se um primeiro diagnóstico de situação mostrando um elevado consumo de álcool pelos jovens e ainda a utilização de drogas ilegais nas escolas. Conclusão: É urgente o desenvolvimento de intervenções preventivas, nomeadamente, no âmbito da comunicação em saúde pública.

Language: pt