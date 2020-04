Abstract

INTRODUCTION: Migraine is a frequent and debilitating primary headache. Pain catastrophizing is a negative set activated in response to anticipated or actual pain. The anticipatory fear of pain, one of its characteristics, has been associated with a greater prescription and use of analgesics.



AIM: To explore the pain catastrophizing in relation to analgesic overuse and the headache impact on quality of life in patients with chronic migraine.



PATIENTS AND METHODS: An observational cross-sectional analytical study was performed. Patients older than 18 years with chronic migraine were included, who were given anonymously the Pain Catastrophizing Scale and the Head Impact Test-6.



RESULTS: When comparing the incidence of analgesic overuse among patients with clinical pain catastrophizing levels and those without pain catastrophizing, the probability of analgesic overuse was 16 times higher in the first group (odds ratio = 16.06; 95% CI = 5.91-43.61; p < 0.0001). When comparing the presence of a severe migraine impact in patients with and without pain catastrophizing, the probability of a severe migraine impact is approximately eight times greater in the first group (odds ratio = 8.27; 95% CI = 3.19-21.42; p < 0.0001).



CONCLUSION: Clinical levels of pain catastrophizing in patients with chronic migraine might be associated with a higher incidence of analgesic overuse and a greater headache impact on quality of life.

Language: es

TITLE: Catastrofización ante el dolor y abuso de analgésicos en pacientes con migraña crónica.

Language: es

Introducción. La migraña es una cefalea primaria frecuente y debilitante. La catastrofización ante el dolor (CAD) es un constructo mental negativo exagerado que se manifiesta durante la experiencia dolorosa real o en forma anticipada a ella. El miedo anticipatorio ante el dolor, una de sus características, se ha asociado con una mayor prescripción y utilización de analgésicos. Objetivo. Explorar la CAD en relación con el abuso de analgésicos y el impacto de la migraña en la calidad de vida en pacientes con migraña crónica. Pacientes y métodos. Se realizó un estudio analítico transversal observacional. Se incluyó a pacientes mayores de 18 años con migraña crónica, a los cuales se les administró de forma anónima la Pain Catastrophizing Scale y el Head Impact Test-6. Resultados. Al comparar la incidencia de abuso de analgésicos entre pacientes con niveles clínicos de CAD y pacientes sin CAD, la probabilidad de presentar abuso de analgésicos fue 16 veces mayor en el primer grupo (odds ratio = 16,06; IC 95% = 5,91-43,61; p menor que 0,0001). Al comparar la presencia de un gran impacto de la migraña en pacientes con CAD y sin CAD, la probabilidad de un gran impacto de la migraña es aproximadamente ocho veces mayor en el primer grupo (odds ratio = 8,27; IC 95% = 3,19-21,42; p menor que 0,0001). Conclusión. Niveles clínicos de CAD en pacientes con migraña crónica se asociarían a una mayor incidencia de abuso de analgésicos y un mayor impacto de la cefalea en la calidad de vida.

Language: es