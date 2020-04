Abstract

The human body is often used for illegal drug trafficking around the world. This may be done by concealing the drugs inside the body, so-called "body packing". This can lead to life-threatening conditions, mainly by leakage of the illegal substances in lethal amounts into the circulation system, which may cause fatal consequences due to acute drug overdose. Most of these cases present as sudden unexpected deaths. However, we present herein a case in which the death of an unidentified victim, which was notified as a case of seawater drowning in a non-suspicious manner, but later proved to be the death of a body packer as a result of drowning due to a morphine overdose. This case highlights the importance of investigating deaths even in unidentified bodies and the different presentations of fatal consequences of a body packer, which previously have not been described in literature.

Language: pl



Przemyt narkotyków wewnątrz ciała jest powszechną praktyką stosowaną w nielegalnym obrocie tymi substancjami na całym świecie. Może prowadzić do stanów zagrażających życiu, głównie w wyniku przenikania do układu krążenia śmiertelnych dawek nielegalnych substancji, a nawet zgonu z powodu ostrego przedawkowania narkotyków. Większość takich przypadków ma charakter nagły i niespodziewany. W pracy przedstawiono przypadek, w którym początkowo uznano, że śmierć niezidentyfikowanej ofiary nastąpiła w sposób niebudzący podejrzeń i była skutkiem utonięcia w wodzie morskiej. Ostatecznie jednak wykazano, że ofiarą był przemytnik narkotyków, a zgon nastąpił w wyniku utonięcia z powodu przedawkowania morfiny. Opisany przypadek wskazuje na istotne znaczenie badania przyczyn i okoliczności śmierci nawet niezidentyfikowanych ofiar oraz na śmiertelne skutki przemytu różnych narkotyków wewnątrz ciała, których nie opisywano wcześniej w literaturze.

Language: pl