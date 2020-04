Abstract

We examined trends in emergency department (ED) presentation rates for acetaminophenrelated poisonings across Canada. A total of 27123 cases of poisoning were seen in the electronic Canadian Hospitals Injury Reporting and Prevention Program (eCHIRPP) sentinel sites between April 2011 and February 2019; of these, 13.7% were related to acetaminophen use. A significant decreasing trend for both sexes was observed for unintentional poisonings (males: -10.3%; females: -8.0%). For intentional poisonings, there was a significant decrease among females only (-5.9%). Females have consistently displayed higher rates of ED presentations for both unintentional and intentional poisoning.

RÉSUMÉ: Nous avons examiné les tendances dans les taux de consultation aux services des urgences pour une intoxication liée à l'acétaminophène au Canada. Au total, nous avons relevé 27 123 cas d'intoxication dans les sites sentinelles de la base de données électronique du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (eSCHIRPT) entre avril 2011 et février 2019, dont 13,7 % étaient liés à l'utilisation d'acétaminophène. Nous avons observé une tendance décroissante significative des taux au sein de l'ensemble des intoxications involontaires (hommes : −10,3 %; femmes : −8,0 %). Pour les intoxications intentionnelles, une diminution significative a eu lieu chez les femmes (−5,9 %) uniquement. Les femmes ont toujours eu des taux plus élevés de consultation à un service des urgences pour des intoxications, tant involontaires qu'intentionnelles.

A total of 27123 cases of poisoning were captured in the eCHIRPP database, of which 3721 cases (13.7%) were acetaminophen related. About 50.3% of the poisonings were unintentional, 48.6% were intentional and 1.1% were of undetermined intent. There was a significant decreasing trend in acetaminophen poisonings, among all unintentional poisonings, for both males (−10.3%) and females (−8.0%). Among all intentional poisonings, there was a significant decrease for acetaminophen poisonings among females (−5.9%) but not among males. Compared to males, females had consistently higher rates of emergency department presentations for both unintentional and intentional acetaminophen-related poisonings.

Au total, nous avons relevé, sur les 27123 cas d'intoxication dans la base de données électronique du SCHIRPT, 3721 cas (13,7 %) liés à l'acétaminophène. Environ 50,3 % des intoxications étaient involontaires, 48,6 % intentionnelles et 1,1 % d'intention indéterminée. Nous avons observé une tendance décroissante significative des taux d'intoxication à l'acétaminophène au sein des intoxications involontaires chez les hommes (−10,3 %) comme chez les femmes (−8,0 %). Nous avons constaté une diminution significative des taux d'intoxication à l'acétaminophène au sein des intoxications intentionnelles chez les femmes (−5,9 %) mais pas chez les hommes. Comparativement aux hommes, les femmes présentaient des taux systématiquement plus élevés de consultation à un service des urgences pour des intoxications tant involontaires qu'intentionnelles liées à l'acétaminophène.

