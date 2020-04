Abstract

Information from emergency department (ED) visits for methamphetamine-related injuries and poisonings between 1 April 2011 and 9 August 2019 were captured from 19 sentinel sites across Canada for all ages. Overall, 1093 cases (97.6/100 000 eCHIRPP cases) were identified (59.4% male), with female patients experiencing more poisonings (71% vs 57.4% for males). Unintentional injuries and poisoning accounted for 14.8% of ED presentations. Self-harm (while or as a result of consuming methamphetamine) accounted for 11.4% of cases. The circumstances surrounding injuries and poisonings associated with methamphetamine are varied and include self-harm, fall-related brain injuries, mental illness, criminal activity and other circumstances. These domains should be taken into account when developing mitigation strategies.

Language: fr



Des données sur les consultations à un service des urgences pour des blessures et des intoxications liées à la méthamphétamine entre le 1er avril 2011 et le 9 août 2019 ont été saisies dans 19 sites sentinelles au Canada pour des patients de tous âges. On a recensé au total 1093 cas (97,6/100000 cas de l'eSCHIRPT) (dont 59,4 % de patients de sexe masculin). La proportion d'intoxications était plus élevée chez les femmes que chez les hommes (71 % contre 57,4 %). Les blessures et les intoxications accidentelles étaient en cause dans 14,8 % des consultations à un service des urgences. Les blessures auto­infligées (durant ou à la suite de la consommation de méthamphétamine) étaient à l'origine de 11,4 % des cas. Les circonstances des blessures et les intoxications associées à la méthamphétamine étaient variées : blessures auto­infligées, traumatismes cérébraux liés aux chutes, maladies mentales, activités criminelles et diverses autres situations. Ces facteurs devraient être pris en compte dans la préparation des stratégies de réduction des méfaits.

Language: fr



1093 methamphetamine-related injury and poisoning cases presented to participating emergency departments (EDs). 71.4% of patients aged 10-14 years were female; of those aged 15-19 years, 63.7% were female. 70.4% of the patients aged 20 years plus were male. Of the 689 cases that also involved other substances (63%), 40.9% involved two or more other substances. Alcohol (24.4%), cannabis (10.7%), cocaine (7.7%), heroin (5.4%), opiates (3.6%) and other substances (7.3%) were involved when only one substance other than methamphetamine was used. Compared to males, females had more poisonings, while males more frequently had multiple injuries. Self-harm accounted for 11.4% of cases.

Language: fr



Les services des urgences participants ont traité 1093 cas de blessures et de lésions liées à la méthamphétamine. La proportion de cas concernant les filles était de 71,4 % chez les 10 à 14 ans et de 63,7 % chez les 15 à 19 ans. Chez les patients de 20 ans et plus,70,4 % étaient des hommes. Des 689 cas où d'autres substances étaient en cause (63 %), 40,9 % impliquaient deux substances ou plus. Dans les cas où une seule substance autre que la méthamphétamine était en cause, celle­ci était l'alcool (24,4 %), le cannabis (10,7 %), la cocaïne (7,7 %), l'hé­ roïne (5,4 %), un opiacé (3,6 %) ou une autre substance (7,3 %). La proportion d'intoxications était plus élevée chez les femmes, tandis que les blessures multiples étaient plus fréquentes chez les hommes. Des blessures auto­infligées ont été commises dans 11,4 % des cas.

Language: fr