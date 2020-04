Abstract

OBJECTIVE: to analyze prevalence of violence against high school teachers and associated factors in Teresina, Piauí, Brazil.



METHODS: this was a cross-sectional study using convenience sampling. Data was collected in 2016 in public and private high schools, using a self-administered questionnaire. Prevalence ratios (PR) using Poisson regression and 95% confidence intervals (95%CI) were calculated.



RESULTS: 279 teachers participated, of whom 54.8% (95%CI 48.8;60.7) reported having suffered at least one type of violence. Verbal insults were most prevalent (39.4%; 95%CI 33.7;45.4), positively associated with public schools (PR=1.45; 95%CI 1.00;2.11) and with schools in the city's Eastern region (PR=1.85; 95%CI 1.17;2.93) and Southern region (PR=1.59; 95%CI 1.05;2.41). Sexual harassment was associated with males (PR=2.38; 95%CI 2.02;2.71).



CONCLUSION: violence against teachers was higher in public schools in poorer outskirt regions and regions with high indicators of urban violence.

Language: en

OBJETIVO: analisar a prevalência de violência contra professores do ensino médio e fatores associados em Teresina, Piauí.

Language: pt

MÉTODOS: estudo transversal com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados em 2016, em escolas públicas e privadas do ensino médio, utilizando-se questionário autoaplicável. Calcularam-se as razões de prevalência (RP) por regressão de Poisson e intervalos de confiança de 95% (IC95%).

Language: pt

RESULTADOS: participaram da pesquisa 279 professores, dos quais 54,8% (IC95% 48,8; 60,7) relataram ter sofrido pelo menos um tipo de violência. Houve maior prevalência de insultos verbais (39,4%; IC95% 33,7;45,4), associados positivamente às escolas públicas (RP=1,45; IC95%1,00;2,11) e às escolas das regiões Leste (RP=1,85; IC95% 1,17;2,93) e Sul (RP=1,59; IC95% 1,05;2,41). Assédio sexual foi associado ao sexo masculino (RP=2,38; IC95% 2,02;2,71).

Language: pt

CONCLUSÃO: a violência contra docentes foi maior em escolas públicas, localizadas em regiões periféricas e com elevados indicadores de violência urbana.

Language: pt

OBJETIVO: analizar la prevalencia de violencia contra docentes de secundaria y factores asociados en Teresina, Piauí.

Language: es

MÉTODOS: estudio transversal con muestreo de conveniencia. Se recolectaron los datos, en 2016, utilizando un cuestionario autoadministrado, en escuelas públicas y privadas de enseñanza secundaria. Se calcularon las razones de prevalencia (RP) por la regresión de Poisson y los intervalos de confianza de 95% (IC95%).

Language: es

RESULTADOS: participaron 279 profesores, de los cuales un 54.8% (IC95% 48.8;60.7) relató haber sufrido al menos un tipo de violencia. Hubo mayor prevalencia de insultos verbales (39.4%; IC95% 33.7;45.4), positivamente asociados a las escuelas públicas (RP=1.45; IC95% 1.00;2.11) y en las regiones Este (RP=1.85; IC95% 1.17;2.93) y Sur (RP=1.59; IC95% 1.05;2.41). El acoso sexual se asoció al sexo masculino (RP=2,38; IC95%: 2,02;2,71).

Language: es

CONCLUSIÓN: la violencia fue mayor en las escuelas públicas de las regiones periféricas más violentas.

Language: es