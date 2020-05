Abstract

BACKGROUND: The Islamic Republic of Iran is at high risk of natural disasters. Households are the basic unit of society and they need to be prepared for disasters. AIMS: This study assessed disaster preparedness among Iranian households in 2015.



METHODS: Using multistage cluster sampling, 2968 households in the catchment area of 53 public health departments in all 30 provinces of the Islamic Republic of Iran were surveyed on the disaster preparedness measures they had taken in the past year. The data collection questionnaire included 15 disaster preparedness measures. The mean preparedness score was calculated and its association with residence (urban versus rural), house ownership (owner versus renter) and education level of the head of the household (illiterate, elementary school, middle school, high school, university) was evaluated.



RESULTS: The mean score for household disaster preparedness was 9.3 out of 100 (95% confidence interval: 8.3-10.3). Multivariate analysis showed higher preparedness among rural than urban households (P = 0.02). Higher education level was positively associated with a higher preparedness score (P < 0.001), as was house ownership (P < 0.001).



CONCLUSION: The level of household disaster preparedness in the Islamic Republic of Iran in 2015 was low. In line with the first priority for action of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, the current study provides an overall picture of household disaster preparedness in the Islamic Republic of Iran. This estimation can be used as a baseline value for policy-making, planning, and evaluation of public awareness of disasters in the country.



Copyright © World Health Organization (WHO) 2020. Open Access. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

التأهب الأسري للكوارث في جمهورية إيران الإسلامية : تقييم عام 2015.

علي أردلان، هما يوسفي، نرجس روحي، احد بنار، ساناز سهرابي زادة.

الخلفية: تواجه جمهورية إيران الإسلامية خطرا مرتفعا جرّاء التعرض للكوارث الطبيعية. وتشكل الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع، لذا فهي بحاجة إلى التأهب للكوارث.

الأهداف: قيمت هذه الدراسة درجة التأهب للكوارث لدى الأسر الإيرانية في عام 2015.

طرق البحث: باستخدام أسلوب المعاينة العنقودية المتعددة المراحل، جرى مسح 2968 أسرة في منطقة الخدمة الطبية التي ضمت 53 إدارة للصحة العامة تغطي جميع أقاليم جمهورية إيران الإسلامية البالغ عددها 30 إقليما، وذلك لبيان تدابير التأهب للكوارث التي اتخذتها تلك الأسر خلال العام السابق. وتضمن استبيان جمع المعلومات 15 تدبيرا متعلقا بالتأهب للكوارث. تم حساب متوسط درجة التأهب وجرى تقييم مدى ارتباطها بمكان الإقامة (الحضر في مقابل الريف)، وملكية المنزل (تمليك في مقابل استئجار) والمستوى التعليمي لرب الأسرة (غير متعلم، تعليم ابتدائي، تعليم متوسط، تعليم ثانوي، تعليم جامعي).

النتائج: كان متوسط درجة تأهب الأسر 9.3 من 100 درجة (10.3- 8.3= CI %95). وأظهر التحليل المتعدد المتغيرات تأهبا لدى الأسر في الأماكن الريفية أعلى من نظيره لدى الأسر في المناطق الحضرية (0.02 = P). وكان هناك ارتباط إيجابي بين المستوى التعليمي وبين ارتفاع درجة التأهب (P < 0.001)، وكذلك ملكية المنزل (0.001 > P).

الاستنتاج: مستوى التأهب الأسري للكوارث في جمهورية إيران الإسلامية في عام 2015 كان منخفضا. وتماشيا مع الأولوية الأولى للعمل وفق إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، تقدم الدراسة الحالية تصورا عاما حول تأهب الأسر للكوارث في جمهورية إيران الإسلامية. ويمكن استخدام هذا التقييم لما يحمله من قيمة أساسية لراسمي السياسات، والقائمين على التخطيط، وتقييم الوعي العام بالكوارث في البلاد.

Préparation des ménages en cas de catastrophe naturelle en République islamique d'Iran : estimation pour l'année 2015.

CONTEXTE: La République islamique d'Iran est exposée à un risque élevé de catastrophes naturelles. Les ménages constituent la cellule de base de la société et ils doivent être prêts à faire face à des catastrophes de ce type.

OBJECTIFS: La présente étude a évalué la préparation des ménages iraniens en cas de catastrophe naturelle en 2015.

MéTHODES: En utilisant un sondage en grappes à plusieurs degrés, 2968 ménages appartenant à la zone couverte par 53 départements de santé publique dans les 30 provinces de la République islamique d'Iran ont été interrogés sur les mesures de préparation face aux catastrophes naturelles qu'ils avaient mises en place au cours de l'année précédente. Le questionnaire de collecte de données comprenait 15 mesures de préparation aux catastrophes. Le score moyen de préparation a été calculé et son association avec le lieu de résidence (milieu urbain ou rural), le fait d'être propriétaire de son logement (propriétaire ou locataire) et le niveau d'éducation du chef de ménage (analphabète, primaire, collège, lycée, université) a été évaluée.

RéSULTATS: Le score moyen de préparation des ménages aux catastrophes était de 9,3 sur 100 (intervalle de confiance à 95 % : 8,3-10,3). L'analyse multivariée a montré un niveau de préparation plus élevé parmi les ménages des milieux ruraux que parmi ceux vivant en milieu urbain (p = 0,02). Le niveau d'éducation plus élevé était associé de façon positive à un score de préparation supérieur (p < 0,001) de même que le fait d'être propriétaire de son logement (p < 0,001).

CONCLUSION: En 2015, le niveau de préparation des ménages face aux catastrophes naturelles en République islamique d'Iran était faible. En ligne avec la première priorité d'action du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, la présente étude offre une vue d'ensemble de la préparation des ménages aux catastrophes en République islamique d'Iran. Cette estimation pourrait constituer une base de référence en vue de l'élaboration des politiques, de la planification et de l'évaluation du niveau de sensibilisation du public face aux catastrophes naturelles dans le pays.

