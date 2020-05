Abstract

Introduction

There is a general sense that violence and security perceptions influence the use of sustainable travel modes. In this context, this research characterizes violence and security perceptions around a Brazilian university campus. The primary objective of the research was to identify how violence-related aspects influenced travel mode choice on trips to the campus, especially the impact of those aspects on users of sustainable transportation modes.



Method

This characterization was conducted using results from an online survey conducted in early 2016 and maps with geocoded points from reported answers. Decision Tree algorithms were run to explore the relation of the users' background (such as victims of violence or not, and perceived insecurity on campus) and characteristics of their routes to campus considering their decision to use sustainable modes or not.



Results

Crimes were most frequent on weeknights and, in relative terms, fewer women declared feeling safe compared to men. Moreover, it was identified that locations with high incidences of violence were perceived as insecure. Affiliation to the university and the occurrence of violence had a greater impact on mode choice compared to security perception. The distance to the campus was relevant to mode choice only on routes that were perceived as safe.



Conclusions

Using sustainable travel modes had a greater occurrence on routes with the highest insecurity perception, and on routes with high incidences of violence. It is counter-intuitive to assume that numerous walking trips are a consequence of violence. Hence, the results may indicate the opposite, i.e. users of non-motorized modes attract the attention of criminals. Therefore, increased surveillance on regions with high participation of non-motorized modes is necessary to prevent users from shifting to motorized modes.





RESUMEN

Introducción

La influencia de las percepciones de seguridad y la ocurrencia de delitos en el uso de modos de viaje sostenibles es un tema importante en el contexto de las ciudades latinoamericanas. En este contexto, esta investigación caracteriza la percepción de la violencia y la seguridad en torno a un campus universitario en Brasil. El objetivo principal de esta investigación ha sido identificar cómo los aspectos relacionados a la violencia criminal influencian el medio de transporte elegido para desplazarse al campus universitario, en particular el impacto de esos aspectos en los usuarios de medios de transporte sostenibles.

Método

Esta caracterización se ha conducido tras los resultados de una encuesta virtual realizada a comienzos del 2016 junto con mapas con puntos geocodificados obtenidos de las respuestas. Se aplicaron árboles de decisión para explorar la relación de la experiencia de los usuarios (ejemplo: víctimas de violencia, percepción de inseguridad en el campus) y las características de la ruta al campus con su decisión de utilizar o no medios de transporte sostenibles.

Resultados

El número de crímenes resultó ser más frecuente durante las noches entre semana y, en términos relativos, menos mujeres admitieron sentir más seguridad en comparación con los hombres. Por otra parte, se identificó que las localizaciones con mayor tasa de violencia eran percibidas como inseguras. La afiliación a la universidad y los actos violentos tenían mayor influencia en la elección del medio de transporte en comparación con la percepción de seguridad. La distancia al campus era un factor relevante en la elección del medio de transporte únicamente en las rutas percibidas como seguras.

Conclusiones

La utilización de medios de transporte sostenibles era una opción elegida principalmente para rutas de alta percepción de inseguridad, así como en rutas con alto índice de violencia. Es contradictorio asumir que elegir una ruta a pie sea consecuencia de la violencia. Por consiguiente, los resultados pueden indicar lo opuesto. Como ejemplo: los peatones y ciclistas atraen la atención de los criminales. Por tanto, aumentar la vigilancia en regiones con alto tránsito de medios no-motorizados es necesario para prevenir a los usuarios de un desplazamiento motorizado.

Palabras clave

Violencia, Percepción de seguridad, Medio de transporte sostenible, Campus universitario.





RESUMO

Introdução

A influência das percepções de segurança e occorências de crimes no uso de modos de viagem sustentáveis é um tópico de grande importância no contexto de cidades latino americanas. O presente estudo caracteriza os crimes e as percepções de segurança ao redor de um campus universitário brasileiro. O objetivo principal da pesquisa é identificar como fatores relacionados à violência influenciam a escolha modal em viagens para o campus, e principalmente, o impacto desses aspectos sobre os usuários de modos de transporte sustentáveis.

Método

Essa caracterização foi feita usando os resultados de uma pesquisa on-line conduzida no início de 2016, bem como mapas das respostas obtidas. Algoritmos de árvore de decisão foram executados para explorar a relação entre as experiências dos usuários (como por exemplo, se foi vítima de violência ou não, e sua percepção de segurança dentro campus), as características de suas rotas para o campus, e a decisão de usar modos sustentáveis ou não.

Resultados

Crimes foram mais frequentes à noite durante a semana e, relativamente, menos mulheres declararam se sentirem seguras, em comparação aos homens. Além disso, a pesquisa mostrou que locais com alta incidência de violência eram percebidos como inseguros. A vinculação com a universidade e a ocorrência de violência tiveram maior impacto na escolha do modo de transporte em comparação com a percepção de segurança. A distância até o campus se mostrou relevante para a escolha do modo apenas em rotas consideradas seguras.

Conclusões

O uso de modos sustentáveis teve maior ocorrência em rotas com maior percepção de insegurança e em rotas com alta incidência de violência. Não seria intuitivo supor que o grande volume de viagens a pé é uma consequência da violência. Dessa forma, os resultados podem indicar o oposto, ou seja, os usuários de modos não motorizados atraem a atenção de criminosos. Portanto, o aumento da vigilância em regiões com alta participação de modos não motorizados se faz necessário para impedir que os usuários migrem para modos motorizados individuais, assim que dada a oportunidade.

Palavras-chave

Violência, Percepção de segurança, Modos sustentáveis, Campus universitário.

