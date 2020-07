Abstract

INTRODUCTION: Competitive sports demand intensive physical conditioning that leads to an increased risk of injury, consequently affecting the health, physical performance, participation in training, competition, and sport achievements of athletes.



OBJECTIVE: To determine core stability, lower limb dynamic balance and flexibility characteristics in university athletes.



MATERIALS AND METHODS: A cross-sectional study with 86 university athletes, which corresponds to 25% of the university population. Core stability, lower limb dynamic balance, and flexibility of the posterior chain, shoulders and hip region were evaluated. The assessment guide from the public policy guidelines in sports sciences for the prevention of injuries was taken into account.



RESULTS: 83.7% of athletes displayed a normal body mass index and 47.5% showed an average flexibility in the Sit and Reach test without the presence of hip retractions. Regarding the core, 77.9% of the participants showed a poor stability and 47% had a risk of injury due to the differences between the lower extremities in the dynamic balance.



CONCLUSIONS: These results suggest implementing injury prevention programs for university athletes.



Key words: Postural balance; range of motion; athletes; abdomen; sports performance. (Source: DeCS, Bireme).



*Autor de correspondencia

Andrés Villaquiran-Hurtado

e-mail: avillaquiran@unicauca.edu.co



Introducción: El deporte competitivo demanda un intensivo acondicionamiento físico que conlleva a un mayor riesgo de lesión que afectan la salud, el rendimiento físico, la participación en los entrenamientos, las competencias y los logros deportivos. Objetivo: Determinar las características de la estabilidad del core, el equilibrio dinámico de miembros inferiores y la flexibilidad en deportistas universitarios. Materiales y métodos: Estudio de corte transversal, con 86 deportistas universitarios que corresponden al 25% de la población universitaria. Se evaluó la estabilidad del core, el equilibrio dinámico de miembros inferiores y flexibilidad de la cadena posterior, hombro y cadera; se tuvo en cuenta la guía de valoración para la prevención de lesiones del lineamiento de política pública en ciencias del deporte. Resultados: El 83,7% de atletas presentaron un índice de masa corporal normal, el 47,5% mostró una flexibilidad promedio en el Sit and Reach, sin presencia de retracciones en cadera. Respecto al core el 77,9% de los participantes presentaron una mala estabilidad y el 47% riesgo de lesión, producto de las diferencias entre las extremidades inferiores en el equilibrio dinámico.



CONCLUSIONes: Los resultados sugieren implementar programas de prevención de lesiones para deportistas universitarios.



Palabras clave: Equilibrio postural; rango de movimiento; deportistas; abdomen; rendimiento deportivo. (Fuente: DeCS, Bireme).

Language: es