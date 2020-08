Abstract

OBJECTIVE: Verify adolescents with the self-injurious behaviors enrolled in a public school in the city of Caxias - MA.



METHODS: This was a cross-sectional study with 334 adolescents between 13 and 19 years in a public school in Caxias, Brazil. We used a standardized questionnaire adapted to investigate sociodemographic, school, lifestyle and frequency of self-injurious behaviors in this population. In the statistical analysis, Pearsons chi-square test (X2) was used to verify associations between variables, and the Poisson regression model was used to obtain estimates of odds ratios (OR) and confidence intervals (95% CIs) considering a statistical significance of 5% (p=0.05).



RESULTS: The frequency of self-injury behaviors among adolescents was 31.4%, predominantly among girls. The most common self-injury method was self-flogging (26.4%). The most coomon factors associated with self-injury behavior among the evaluated adolescents were: being of female sex, living with another family member, being in the 3rd year of high school, cigarette consumption and alcohol consumption.



CONCLUSION: The frequency of self-injury behaviors among the adolescents investigated was high, requiring more attention to the mental health of this population. It is necessary more well-delineated studies that provide a clearer understanding of the causes of self-injurious behavior in adolescents.





KEY WORDS Adolescent; Risk-Taking; Mental Health.





Objetivo: Verificar os adolescentes que apresentam comportamento autolesivo matriculados em uma escola pública na cidade de Caxias, Maranhão. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal e abordagem quantitativa realizado com 334 adolescentes entre 13 e 19 anos de uma escola pública de Caxias - MA. Foi aplicado um questionário padronizado, adaptado para investigar dados sociodemográficos, escolares, de estilo de vida e frequência de comportamentos autolesivos nesta população. Na análise estatística, foi empregado o teste qui-quadrado de Pearson (X2) para verificar associações entre as variáveis e o modelo de regressão de Poisson foi utilizado para obter estimativas de odds ratio (OR) e intervalos de confiança (IC95%), considerando uma significância estatística de 5% (p=0,05). Resultados: A frequência de comportamentos autolesivos entre os adolescentes foi de 31,4%, com predominância entre as meninas. O método de autolesão mais comum foi o autoflagelo (26,4%). Dentre os fatores associados ao comportamento autolesivo entre os adolescentes avaliados estão: ser do sexo feminino, viver com outro familiar, estar cursando o 3º ano do ensino médio, consumo de cigarros e bebida alcóolica. Conclusão: A frequência de comportamentos autolesivos entre os adolescentes investigados é alta, requerendo maior atenção para a saúde mental dessa população. Estudos bem delineados que forneçam uma compreensão mais clara das causas dos comportamentos autolesivos em adolescentes são necessários.



PALAVRAS-CHAVE Adolescente; Comportamento de risco; Saúde mental.

Language: pt