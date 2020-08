Abstract

OBJECTIVE: Capture perceptions and experiences of violence in interpersonal and affective relationships of school adolescents.



METHODS: We outline a cross - sectional and qualitative study with 145 adolescents from a public educational institution in the city of Pau dos Ferros-RN. Data were collected through a self-administered questionnaire about perceptions and experiences of violence in the interpersonal and affective spheres and analyzed using the Thematic Analysis technique.



RESULTS: We found greater representativeness of females with ages ranging between 16 and 19 years old. There was exposure to violent situations, mainly of girls, being 61 of interpersonal relations and 15 of affective ones. The study points out that psychological violence associated with physics are the most suffering. About perceptions and reactions in abusive relationships, some schoolchildren would not report/reported abuses to anyone and deny that they assault/assaulted the pair, yet there is tolerance for abuse when they are judged as a joke or to maintain the bond with the aggressor, naturalizing the behavior. Upon reacting to violent practices, some would file a complaint demonstrating knowledge of victim protection laws, and others would respond violently to the abuser.



CONCLUSION: It was verified the naturalization of violent behaviors in the relations. There is a need to work on early identification and recognition of this practice through awareness raising actions aimed at the positive resolution of conflicts, collaborating with the culture of peace and coping with this problem.



KEY WORDS Adolescent; Exposure to Violence; Intimate Partner Violence; Students; Violence.





Objetivo: Captar percepções e vivências de violência nos relacionamentos interpessoais e afetivos de adolescentes escolares. Métodos: Foi delineado um estudo transversal e qualitativo com 145 adolescentes de uma instituição pública de ensino no município de Pau dos Ferros - RN. Os dados foram coletados através de questionário auto aplicado sobre as percepções e vivências de violência no âmbito interpessoal e afetivo e analisados mediante técnica de Análise Temática. Resultados: Ocorreu maior representatividade do sexo feminino e faixa etária entre 16 e 19 anos. Verificou-se exposição a situações violentas, principalmente de meninas, sendo 61 nas relações interpessoais e 15 nas afetivas. O estudo aponta que a violência psicológica associada a física são as mais padecidas. Acerca das percepções e reações em relacionamentos abusivos parte dos escolares não relataram/relatariam os abusos a alguém e negaram que agridem/agrediria o par, contudo há tolerância ao abuso quando esses são julgados como brincadeira ou para manter o vínculo com o agressor, naturalizando o comportamento. Sobre reagir as práticas violentas, alguns fariam denúncia demonstrando conhecimento de leis de proteção a vítimas, contudo outros reagiriam violentamente contra o abusador. Conclusão: Constatou-se a naturalização de comportamentos violentos nas relações. Há a necessidade de trabalhar a identificação precoce e o reconhecimento dessa prática através de ações de sensibilização que visem a resolução positiva de conflitos e colaborem com a cultura de paz e enfrentamento desse problema.



PALAVRAS-CHAVE Adolescente; Exposição à Violência; Violência por Parceiro Íntimo; Estudantes; Violência.

Language: pt