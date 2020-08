Abstract

OBJECTIVE: Violence is a public health problem, with important consequences for those involved, in particular adolescents, individuals in the process of physical, social, cognitive and emotional changes. Considering the alarming data regarding the exposure to violence by adolescents, this study aims to assess the risk situation of Brazilian young people in the last years through the literature review.



METHODS: Data source: The search was performed in the LILACS and MEDLINE databases, and the following descriptors were used: "adolescent", "violence", "epidemiology" and "prevalence", combined by the Boolean operators AND and OR. We included original studies that evaluated the epidemiology of violence among Brazilian adolescents, considering subjects between the ages of 10 and 19 years. The search was limited to publications in English and Portuguese; and the publication period considered was from 2016 to 2018.



RESULTS: Regarding to the topic of the analyzed studies, it was observed a main focus on bulling and family violence. We have also found studies on exposure to violence, dating violence and adverse experiences in childhood. The prevalence of involvement with violence among adolescents ranged from 6.4% (firearms) to 90.1% (dating violence).



CONCLUSION: The presence of violence in adolescents' lives is alarming and requires coping strategies, as well as preventive measures.



KEY WORDS Adolescent; Epidemiology; Violence; Exposure to Violence; Child Abuse.





Objetivo: A violência é um problema de saúde pública, com importantes consequências para os envolvidos, em especial, adolescentes, indivíduos em fase de mudanças físicas, sociais, cognitivas e emocionais. Considerando os dados alarmantes com relação à exposição à violência por adolescentes, este estudo tem como objetivo avaliar a situação de risco dos jovens brasileiros nos últimos anos através da revisão da literatura. Métodos: A busca foi realizada nas bases de dados LILACS e MEDLINE, e foram adotados os seguintes descritores: "adolescente", "violência", "epidemiologia" e "prevalência", combinados pelos operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos estudos originais que tenham avaliado a epidemiologia da violência entre adolescentes brasileiros, considerando os sujeitos com idades entre 10 e 19 anos. A busca foi limitada a publicações nos idiomas inglês e português; e o período de publicação considerado foi de 2016 a 2018. Resultados: Com relação à temática dos estudos de prevalência avaliados, observou-se que o maior número investigou bullying e violência familiar. Também foram encontrados estudos sobre exposição à violência, violência no namoro e experiências adversas na infância. As prevalências de envolvimento com violência entre os adolescentes variaram de 6,4% (briga com arma de fogo) a 90,1% (violência no namoro). Conclusão: A presença da violência na vida dos adolescentes é alarmante e requer estratégias de enfrentamento, além de medidas preventivas.



PALAVRAS-CHAVE Adolescente; Epidemiologia; Violência; Exposição à Violência; Maus-Tratos Infantis.

Language: pt