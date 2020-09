Abstract

INTRODUCTION:



Family is a context of protection that safeguards the development of the individual. In this area, for the child, learning of useful models begins which they will relate to society later on. It is also the focus of needs to solve by other means. The parental styles, therefore, largely determine and influence the prosocial or maladaptive behaviors, positive or negative, integrative or disruptive of children. In this sense, literature has related the need to draw attention been with behaviors such receiving tattoos.



Objective:



To show the relationship between self-injurious behavior, attention call and certain parental styles.



Methods:



We conducted various correlational analysis (using Pearson r) with a sample of 881 college students between the different parenting styles, self-injurious behavior and intent of receiving tattoo.



Results:



Parental behaviors (such as maternal control) correlate both with receiving tattoo and with certain self-injurious behaviors. Parental love (of both parents), on the other hand, is a protective factor since it correlates negatively with this type of self-harm behavior. The clearest information lies in the positive correlation between parental negligence (and therefore, lack of attention) with self-injurious behaviors.



Conclusions:



Our study concludes that drawing attention is an inherent factor in self-injurious behavior, although it is only one of many factors.



Keywords : self-injury; self-harm without suicide intention; parenting styles; drawing attention.







Introducción:



La familia es un contexto de protección que salvaguarda el desarrollo del individuo. En este ámbito, para el niño, se comienza no solo el aprendizaje de modelos útiles para relacionarse con la sociedad sino que, en su lado deficitario, es el foco de necesidades que han de resolverse por otros medios. Los estilos parentales determinan e influyen en gran medida, las conductas pro sociales o desadaptativas, positivas o negativas, integrativas o disruptivas de los hijos. En este sentido, la necesidad de llamar la atención ha sido relacionada en la literatura con conductas tales como la realización de tatuajes.



Objetivo:



Desvelar la relación entre conductas autolesivas, llamada de atención y ciertos estilos parentales.



Métodos:



Se llevaron a cabo distintos análisis correlacionales (utilizando una r de Pearson) con una muestra de 881 estudiantes universitarios, entre los diferentes estilos parentales, las conductas autolesivas y la intención de realizarse un tatuaje.



Resultados:



Conductas parentales (como el control materno) correlacionan tanto con la realización de tatuajes como con ciertas conductas autolesivas. El amor parental de ambos progenitores, por el contrario, es un factor protector que correlaciona negativamente con este tipo de conductas de autolesión. El dato más claro reside en la correlación positiva entre la negligencia parental (la falta de atención) con las conductas autolesivas.



Conclusiones:



Se concluye que la llamada de atención es un factor inherente a las conductas autolesivas, aunque tan solo es uno de tantos factores.



Keywords : autolesión; autolesión sin intención suicida; estilos parentales; llamada de atención.

Language: es