Abstract

People suffer sports, traffic, work or household accidents, but also assaults, torture, war, flight or natural disasters. In addition to physical, psychological structures and functions can be injured, i.e. experience, thinking and acting. Dimensions such as affect regulation, pain and memory show that "physical" and "psychological" cannot be clearly separated from one another.



Surgeons are often the first, by no means just the first to come, but - at least initially - the best people to talk to for accident victims: They know the injury pattern and prognosis, and exude confidence and feasibility. You can tell when "something is wrong". The current focus is therefore on the psychological consequences of accidents especially for trauma surgeons: Jörg Angenendt opens up a view of how diverse they are, who is at risk, who is protected, and what care options are available. Utz Ullmann presents the core category of the post-traumatic stress disorder, which is ultimately not so common in the full image, but in individual cases is particularly difficult, its phenomenology, its risk factors and strategies of early detection and basic management. Because psychotherapy often works like a book with seven seals, Martin Sack goes into more detail on confrontational trauma techniques. Ludwig Linsl sensitizes for direct and indirect, often subtle and underestimated cognitive and psycho-emotional consequences of traumatic brain injuries. And because accidents can lead to permanent psychological damage... [Google Translate]



Menschen erleiden Sport‑, Verkehrs‑, Arbeits- oder Haushaltsunfälle, aber auch Überfälle, Folter, Krieg, Flucht oder Naturkatastrophen. Neben körperlichen können dabei psychische Strukturen und Funktionen verletzt werden, also das Erleben, Denken und Handeln. Dimensionen wie Affektregulation, Schmerzen und Gedächtnis zeigen, dass "Körperliches" und "Psychisches" dabei gar nicht eindeutig voneinander getrennt werden können.



Chirurgen sind oft die ersten, keineswegs nur die erstbesten, sondern sogar - zumindest anfangs - die besten Gesprächspartner für Verunfallte: Sie kennen Verletzungsmuster und Prognose, strahlen Zuversicht und Machbarkeit aus. Sie können merken, wenn "etwas nicht stimmt". Das aktuelle Schwerpunktthema stellt deshalb psychische Unfallfolgen speziell für Unfallchirurgen dar: Jörg Angenendt öffnet den Blick dafür, wie vielfältig sie sind, wer gefährdet, wer geschützt ist, und welche Versorgungsangebote es gibt. Utz Ullmann stellt die Kernkategorie der letztlich im Vollbild gar nicht so häufigen, im Einzelfall aber besonders schwer verlaufenden posttraumatischen Belastungsstörung dar, ihre Phänomenologie, ihre Risikofaktoren und Strategien von Früherkennung und Basismanagement. Weil Psychotherapie oft wie ein Buch mit sieben Siegeln wirkt, geht Martin Sack näher auf konfrontative Traumatechniken ein. Ludwig Linsl sensibilisiert für direkte und indirekte, oft subtile und unterschätze kognitive und psychoemotionale Folgen von Schädel-Hirn-Traumata. Und weil Unfälle zu bleibenden psychischen Schäden führen können...

Language: de