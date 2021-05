Abstract

In the last few years, gender-based violence has been positioned on the Mexican public agenda.



This article analyses the onlife feminist activism carried out by student groups from UNAM's Faculty of Sciences and Humanities between 2018 and 2020. It involves a thematic analysis of Facebook

pages, student and university authority communications, media reports and participant observations.



The results of the study identified three types of action: the creation of profiles on social networks, the creation of reporting mechanisms and the holding of strikes on campus. The author concludes that within the framework of the change in the emotional configuration of inter-gender relations, gender-based violence against women takes on a dominant visibility and becomes a focus of conflict within educational institutions.



Keywords: Students, University, internet, generation gap.





En los últimos años, la violencia de género se ha instalado en la agenda pública mexicana. Este artículo analiza el activismo feminista onlife que desarrollaron colectivas estudiantiles del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 2018 y 2020. Se realizó un análisis temático sobre páginas de Facebook, comunicados estudiantiles y de autoridades universitarias, notas periodísticas y observaciones participantes. Entre los hallazgos se destacan tres modalidades de acción: la creación de perfiles en redes sociodigitales, la realización de tendederos de denuncia y la toma estudiantil de los planteles. Se concluye que, en el marco de cambios de la configuración emotiva en el trato intergéneros, la violencia contra las mujeres por motivos de género adquiere una visibilidad preponderante y se erige en foco de conflicto dentro de las instituciones educativas.

Language: es