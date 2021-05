Abstract

INTRODUCCIÓN: En México no han sido estudiados el perfil patológico ni las condiciones de salud/enfermedad de los conductores de bicitaxis, por lo que se desconocen los factores que influyen en la salud física y mental de este colectivo laboral. OBJETIVO: Describir las características del trabajo y las condiciones de salud/enfermedad que influyen en el nivel de estrés de los conductores de bicitaxis del Centro Histórico de la Ciudad de México. MATERIAL Y MÉTODOS: El 90% (n = 110) de los trabajadores participaron en un estudio transversal correlacional, en el que se aplicó una encuesta sobre las condiciones de trabajo y salud. Se analizó el estrés mediante la Escala Sintomática de Aro y se tomaron signos vitales, somatometría y muestras de sangre para analizar lípidos y glucosa. RESULTADOS: El 16% de los conductores presentaron un nivel de estrés elevado. No se encontró asociación con padecimientos afines a la salud física y conductual, como hipertensión, dislipidemias, diabetes, sobrepeso, tabaquismo o consumo de alcohol. Por lo tanto, la percepción de riesgo de agresiones en la vía pública (razón de momios [RM]: 1.19), los riesgos asociados al vehículo (RM: 1.18), haber tenido un accidente laboral (RM: 38.2) y las dolencias musculoesqueléticas -principalmente en el codo (RM: 1.20) y las muñecas (RM: 1.11)- son los factores que más influyen en el nivel de estrés.



CONCLUSIONES: La principal causa de estrés en los conductores se relaciona con los riesgos de su actividad y con los padecimientos musculoesqueléticos, por lo que se sugieren intervenciones y protocolos de acción que ayuden a prevenir y a enfrentar los riesgos de estos trabajadores.



BACKGROUND: In Mexico, neither the pathological profile nor the health/illness conditions of the cycle rickshaw taxi drivers have been studied. Therefore, the factors that influence the physical and mental health of this labor group are unknown.



OBJECTIVE: To describe the characteristics of working and health/illness conditions that influence the stress level of the cycle rickshaw taxi drivers from Mexico City's Historic Downtown. MATERIAL AND METHODS: 90% (n = 110) of the workers participated in a cross-sectional study of a correlational type, in which a survey on working conditions and health was applied. Stress was analyzed using the Aro Symptomatic Scale, and vital signs, somatometry and a blood test were measured to analyze lipids and glucose.



RESULTS: 16% of drivers were assessed with a high level of stress. No association was found with conditions related to physical and behavioral health, such as hypertension, dyslipidemia, diabetes, overweight, smoking and alcohol consumption. Therefore, the perception of violence risk (odds ratio [OR]: 1.19), the risks associated with the vehicle (OR: 1.18), having had a work accident (OR:38.2) and musculoskeletal complaints --mainly, in the elbow (OR: 1.20) and wrists (OR: 1.11)-- are the factors that most influence the level of stress.



CONCLUSIONS: The main cause of stress in drivers is related to the risks of their activity and musculoskeletal conditions, so interventions and action protocols are suggested to help preventing and face the risks of workers.

Language: en