We would like to thank the authors 1 for the interest and comments on our article 2. We consider it urgent to discuss and widely disseminate these results to the community in general, especially to people forming public policies.



Although our article demonstrated a reduction in reports of childhood maltreatment at the beginning of the pandemic in Brazil (March and April 2020) 1 and more than a year has passed since data collection, at the moment Brazil is leading case statistics and deaths in relation to COVID-19. By March 21, 2021 there were 2,713,028 deaths from COVID-19 in the world, 294,042 in Brazil 3. Even though Brazil represents only 2.7% of the global population, the country alone represents approximately 10% of deaths by COVID-19 in the world, and in the first week of March 2021, Brazil alone was responsible for almost 20% of COVID-19 deaths worldwide 4. To date, the contour and deaths curve from COVID -19 continues to skyrocket, while only 1.6% of the population received the two doses of the vaccine.



In this sense, it is still necessary for states and municipalities to adopt several measures of social distancing and closing non-essential services to contain the exponential transmission of the virus. In Rio Grande do Sul, for example, where our study was conducted, we are in the third consecutive week (beginning on March 1) in black flag 5, with several closed establishments, as well as schools 6. If we know that the largest some of the acts of violence against children take place at home and educators and educators are the main responsible for the identification and notification of cases of mistreatment 7, it is to be expected that Rio Grande do Sul, as well as other Brazilian states , remains with the serious problem of underreporting child maltreatment throughout the year 2021. It is urgent that the government develop strategies to mitigate this impact...





Agradecemos as autoras 1 pelo interesse e comentários sobre o nosso artigo 2. Consideramos urgente discutir e divulgar amplamente esses resultados para a comunidade em geral, principalmente para as pessoas formadoras de políticas públicas.



Embora nosso artigo tenha demonstrado redução das notificações de maus-tratos na infância no começo da pandemia no Brasil (março e abril de 2020) 1 e mais de um ano tenha se passado desde a coleta dos dados, no momento o Brasil lidera estatísticas de casos e mortes em relação à COVID-19. Até o dia 21 de março de 2021 já foram 2.713.028 mortes por COVID-19 no mundo, sendo 294.042 no Brasil 3. Mesmo o Brasil representando apenas 2,7% da população global, o país sozinho representa aproximadamente 10% das mortes por COVID-19 no mundo, sendo que na primeira semana de março de 2021, o Brasil sozinho foi responsável por quase 20% das mortes por COVID-19 em todo o planeta 4. Até a presente data, a curva de contágios e mortes por COVID-19 segue subindo vertiginosamente, enquanto apenas 1,6% da população recebeu as duas doses da vacina.



Nesse sentido, ainda é necessário que estados e municípios adotem diversas medidas de distanciamento social e fechamento de serviços não-essenciais para conter a transmissão exponencial do vírus. No Rio Grande do Sul, por exemplo, local onde foi conduzido o nosso estudo, estamos na terceira semana consecutiva (início em 1º de março) em bandeira preta 5, com diversos estabelecimentos fechados, assim como as escolas 6. Se sabemos que a maior parte dos atos de violência contra crianças acontece dentro de casa e que são as educadoras e os educadores os maiores responsáveis pela identificação e notificação de casos de maus-tratos 7, é de se esperar que o Rio Grande do Sul, assim como outros estados brasileiros, permaneça com o sério problema de subnotificação de maus-tratos infantis durante todo o ano de 2021. É urgente o poder público elaborar estratégias para mitigar esse impacto.

