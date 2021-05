Abstract

Background: Suicide is defined as an act of intentionally causing one's death. Different psychological disorders including depression, personality disorders, bipolar disorder, schizophrenia, substance abuse, and addiction, and anxiety disorders represent risk factors for suicide. The previous history of suicidal attempts is associated with increased risk for future suicide.



METHODS of suicide and self-harm include the use of poison, misuse of drugs, burning, hanging, self- cutting, jumping from bridges. Effective suicidal prevention includes stopping access to the common methods of suicide such as drugs and poisons, effective treatment of psychological disorders, and substance abuse; improving the socioeconomic status and use of health education especially by using mass media.



OBJECTIVE: This study was performed to assess the socio-demographic features of suicidal victims and the trend of suicide in Babylon province and to describe the most common methods of suicide used. Patients and method: Was a retrospective study, and the sample was a total of 72 suicidal death collected from records of Forensic Medicine Center of Babylon province during periods of January 2015 to the end of December 2019. Results: The current study includes seventy-two suicidal deaths for five years from January 2015 to the end of December 2019. The mean age of suicidal victims was (25.52 ± 12.51) years the younger one was 11 years and the older one was 68. In the current study 32 cases (44.4%) were below 20 years and 31 cases (43.1%) were between 20-39 years. Most of those victims were male 46 cases (63.9%), most of them 39 cases (54.2%) were from the Hilla (center of Babylon). In the current study hanging was the most common method of suicide using, which represents about three quarters (72.2%) of suicidal death (52 cases). Conclusion: Suicide represents an important public health problem in many developing and developed countries and is regarded as one of the leading causes of death worldwide. There were increasing trends of suicide in our country as a result of social, economic, and political problems. Hanging was the most common method of suicide.



Antecedentes: El suicidio se define como el acto por el cual un individuo decide poner fin a su vida de forma intencional. Losdiferentestrastornospsicológicos,comoladepresión,los trastornos de la personalidad, el trastorno bipolar, la esquizo-frenia, el abuso de sustancias y la adicción, los trastornos de ansiedad representan factores de riesgo para el suicidio. Historial previo de intentos suicidas están asociados con un mayorriesgodesuicidioenelfuturo.Losmétodosdesuicidio ydeautolesiones,incluyenelusodeveneno,elusoindebido de drogas, quemaduras, ahorcamientos, autocortes, saltos desde puentes. La prevención suicida efectiva incluye dete-ner el acceso a los métodos comunes de suicidio, como las drogas y los venenos, el tratamiento efectivo de los trastor-nos psicológicos y el abuso de sustancias; mejorar el estado socioeconómico y el uso de la educación sanitaria, especial-mente mediante el uso de los medios decomunicación.



Objetivo: Este estudio se realizó para evaluar las caracte-rísticas sociodemográficas de las víctimas suicidas y la ten-dencia al suicidio en la provincia de Babilonia y describir los métodos de suicidio más comunes utilizados.



Pacientes y método: Fue un estudio retrospectivo, y la muestra fueron un total de 72 muertes suicidas recolectadas de registros del Centro de Medicina Forense de la provincia de Babilonia durante los períodos de enero de 2015a fines de diciembre de 2019.



Resultados: El presente estudio incluye setenta y dos muer-tessuicidasduranteelperíododecincoañosdesdeenerode 2015 hasta finales de diciembre de 2019. La edad media de las víctimas suicidas fue de 25,52 ± 12,51 años, la menor de 11 años y la mayor de 68. En este estudio, 32 casos(44,4%)tenían menos de 20 años y 31 casos (43,1%) tenían entre20 y 39 años. La mayoría de esas víctimas eran hombres, 46 casos (63,9%), la mayoría de ellos 39 casos (54,2%) eran de Hilla (centro de Babilonia). En el estudio, el ahorcamientofue el método más común de suicidio utilizado por casos que re-presentan aproximadamente las tres cuartas partes (72,2%) de la muerte suicida (52casos).



Conclusión: el suicidio representa un importante problema de salud pública en muchos países en desarrollo y desarrollados, y se considera una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Se presentó una tendencia creciente de suicidio en nuestro país como resultado de problemas sociales, económicos y políticos. Colgarse fue el método más común de suicidio.



Palabras clave: Suicidio, tendencias, provincia de Babilonia.

