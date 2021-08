Abstract

OBJECTIVE To describe the reasons for violence against older people and the solutions proposed for conflict mediation in an outpatient clinic specialized in geriatrics and gerontology in the Federal District, Brazil, between 2008 and 2018.



METHOD A retrospective, documentary, descriptive study with a quantitative approach developed with the analysis of information obtained in the unit's minutes books via the records of conflict mediation meetings in cases of violence against older people. The collection covered the reasons for violence against older people and the solutions proposed for conflict mediation. Result We analyzed 111 cases. The main reasons for the violence were main caregiver burden (77.4%), children thinking that their older parents were able to take care of themselves (27%), resentment of children towards their older parents (24.3%), and being unaware of the older person's disease (14.4%). The main solutions proposed were regular follow-up with a doctor (82.8%), social worker and/or psychologist (58.5%), the commitment of all children in sharing care and expenses of their older parents (52.2%), introducing the older person to social activities in the community (27%), and hiring a formal caregiver (24.3%).



CONCLUSION The caregiver burden was the main cause for conflict found, and the proposals identified were related to the greater need for health care for the older person and their caregiver. In this regard, the importance of a multidisciplinary team available in situations of violence was perceived. Conflict mediation made it possible to establish real and targeted strategies to achieve results in cases of violence.





Objetivo Descrever os motivos da violência contra pessoas idosas e as soluções propostas na mediação de conflito em um ambulatório especializado em geriatria e gerontologia do Distrito Federal, Brasil, entre os anos de 2008 a 2018. Método Estudo retrospectivo, documental, descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido através da análise de informações obtidas em livros-ata da unidade, com registro de reuniões de mediação de conflito de casos de violência contra a pessoa idosa. A coleta abrangeu os motivos de violência contra a pessoa idosa e as soluções propostas na mediação de conflitos. Resultado: Foram analisados 111 casos. Os principais motivos da violência foram: sobrecarga do cuidador principal (77,4%); filhos acharem que os pais idosos eram capazes de se cuidarem sozinhos (27%); ressentimento dos filhos para com o idoso (24,3%); e desconhecimento da doença do idoso (14,4%). As principais soluções propostas foram: acompanhamento regular com médico (82,8%), assistente social e/ou psicólogo (58,5%); comprometimento de todos os filhos com a divisão dos cuidados e despesas dos pais idosos (52,2%); introdução da pessoa idosa em atividades sociais da comunidade (27%); e contratação de um cuidador formal (24,3%). Conclusão A sobrecarga do cuidador foi o principal motivo de conflito encontrado e as propostas apontadas se relacionavam a maior necessidade de cuidados em saúde com a pessoa idosa e seu cuidador, acerca disto, percebeu se a importância da disponibilidade de uma equipe multidisciplinar frente as situações de violência. A mediação de conflito permitiu o estabelecimento de estratégias reais e direcionadas para alcance de resultados frente aos casos de violência.

