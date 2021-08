Abstract

OBJECTIVE: To identify and compare child health and safety concerns in the community from the perspective of physicians and caregivers in Louisville.



Design: We administered surveys to physicians and caregivers who were asked to list, via open-ended questions, the top three health or safety concerns they had for children in three separate age groups (≤ 3, 4-11, and ≥12 years old). Four reviewers assigned responses to a pre-specified category/subcategory through a schematic designed by the study team and a fifth reviewer addressed any discrepancies and assigned final categories. Agreement in assigning overall categories was measured using Fleiss Kappa and descriptive statistics were used to characterize the responses.



Setting: Surveys were administered to caregivers who attended community events in Park Duvalle, a lower socioeconomic neighborhood in Louisville whose residents are predominantly black. Surveys were simultaneously administered to physicians throughout the University of Louisville/Norton Healthcare system.



Participants: A total of 41 caregivers with at least one child and 43 physicians were surveyed in this study.



Results: Overall categorical agreement between reviewers was k = 0.839, indicating good agreement on assignment. Injury/violence was identified by both caregivers and physicians as the top concern for children across all age groups. Wide variation was found when analyzing specific injury/violence subcategories, with caregivers more worried about household safety (17-40%) and gangs/unsafe neighborhoods (10-50%) while physicians were more concerned about sleep safety (36%), domestic violence (8-27%), and unintentional injury (10-20%).



Conclusions: Survey administration was a feasible method of comparing health and safety concerns among caregivers and physicians. We identified injury/violence as the top health and safety concern across all age groups in our community but noted variation on the specific type of injury/violence. Replication of our study methodology in other neighborhoods may allow for improved comparison of caregiver and physician concerns.



Keywords: Community Health, Injury and Violence



===



Objetivo: Identificar y comparar los problemas de salud y seguridad entre los niños de la comunidad desde la perspectiva de los médicos y los cuidadores en Louisville.



Diseño: Administramos encuestas a médicos y a cuidadores, a quienes se les pidió que enumeraran, mediante preguntas abiertas, las tres principales preocupaciones sobre la salud o seguridad que tenían en relación a los niños en tres grupos de edad separados (≤ 3, 4-11, y ≥12 años). Cuatro revisores asignaron las respuestas a una categoría/subcategoría preestablecida a través de un esquema diseñado por el equipo del estudio y un quinto revisor abordó cualquier discrepancia y asignó las categorías finales. La concordancia en la asignación de las categorías generales se midió mediante la prueba Kappa de Fleiss y se utilizaron estadísticas descriptivas para caracterizar las respuestas.



Entorno: Las encuestas se administraron a los cuidadores que asistieron a eventos comunitarios en Park Duvalle, un barrio de bajo nivel socioeconómico en Louisville cuyos residentes son predominantemente negros. Las encuestas se administraron simultáneamente a los médicos de todo el sistema de salud de la Universidad de Louisville/Norton.



Participantes: Un total de 41 cuidadores con al menos un niño y 43 médicos fueron encuestados en este estudio.



Resultados: El acuerdo categórico general entre los revisores fue de k = 0.839, lo que indica un buen acuerdo en la clasificación de respuestas. Tanto los cuidadores como los médicos identificaron las lesiones o la violencia como la principal preocupación respecto a los niños en tres los grupos de edades. Se encontró una variación amplia al analizar las subcategorías específicas para lesiones o violencia, con los cuidadores más preocupados por la seguridad en el hogar (17-40%), las pandillas o barrios inseguros (10-50%), mientras que los médicos estaban más preocupados por la seguridad durante el sueño (36%), violencia doméstica (8-27%) y lesiones no intencionales (10-20%).



Conclusiones: La administración de la encuesta fue un método factible para comparar las preocupaciones de salud y seguridad entre cuidadores y médicos. Identificamos las lesiones y la violencia como la principal preocupación en materia de salud y seguridad para todos los grupos de edad de nuestra comunidad, pero observamos variaciones en el tipo específico de violencia referida. La replicación de nuestra metodología de estudio en otros barrios puede permitir una mejor comparación de las preocupaciones de cuidadores y médicos.





Word Count (excluding title page, abstract, references, figures and tables): 1780

Language: es