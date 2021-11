Abstract

There is an accumulation of blast injuries on New Year's Eve due to fireworks.



During an attempt to manufacture a firework the substances being mixed in a mortar exploded. The left hand of the patient was severely injured.



During the operative treatment with radical débridement and generous amputation without osteosynthesis, a basic hand function according to Entin could initially be preserved; however, at a later stage the fourth finger could not be preserved, so that a prosthesis became necessary.



This case report shows the importance of expertise in hand surgery in the treatment of such severe injuries. A toe-to-hand transplantation represents an additional treatment option.



Zu einem gehäuften Auftreten von Explosionsverletzungen kommt es in der Silvesternacht durch Feuerwerk.



Bei dem Versuch Feuerwerk herzustellen, kommt es zur Explosion der in einem Mörser gemischten Substanzen. Die linke Hand des Patienten wird schwer verletzt.



Im Rahmen der operativen Versorgung mit radikalem Débridement und großzügiger Amputation ohne osteosynthetische Versorgung konnte zunächst die "basic hand" nach Entin erhalten werden. Im Verlauf war ein Erhalt des 4. Fingers nicht möglich, sodass eine Prothesenversorgung notwendig wurde.



Dieser Fallbericht zeigt die Wichtigkeit von handchirurgischer Expertise in der Versorgung von solchen schweren Verletzungen. Eine "Toe-to-hand"-Transplantation stellt eine weitere Therapiemöglichkeit dar.

Language: de