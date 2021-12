Abstract

Introduction. The topicality of the research is caused by both traditions of the scientific research of pedagogical social perception and extremely high degree of attention on the side of political, professional and expert community to the problem of education. The pedagogical study of aggression plays an important role in understanding of the strategy for developing programs of improving professional competence of pedagogues and specialists in the sphere of prevention of juvenile delinquent behavior. Aim. Some research problems were examined in order to find the answers to the following problems: the facts that prove aggressive juvenile delinquent behavior, the reasons of juvenile behavior, the reaction of pedagogues on conflict situations and their emotions when they confront situations of aggressive behavior.



METHODology and methods. In the process of research different methods were used such as psychological tests, different types of questionnaires and others. More than 13000 of pedagogues from six federal districts participated in the project "Pedagogue as a subject of upbringing of the youth and prevention of delinquent behavior". The results. Data are given about the fact that pedagogues consider depressed state and aggressive behavior of the child to be the testimony of aggressive behavior of adults towards the child. Boys are more inclined to be aggressive, while the girls try not to show obviously their aggressive behavior. Children from troubled and incomplete families are more aggressive. Attention is drawn to the fact that the main risks of aggressive behavior of juveniles are in the families where the parents are indifferent to the child, do not pay attention to him or her or their requirements are contradictory. The research showed that pedagogues feel trouble, anxiety and fear when they come across conflict situations between the pupils. Practical significance. The results of the research are very important both in the context of improving the programs for pedagogues and psychologists in the sphere of juvenile deviant and antisocial behavior prevention and in the context of educational and youth policy and its tasks.



teacher, adolescent aggressiveness, social perception, intervention



Введение. Актуальность настоящего исследования обусловлена, с одной стороны, традициями научного направления изучения педагогической социальной перцепции, а с другой стороны - крайне высокой степенью внимания политического, профессионального и экспертного сообщества к проблематике воспитания. Изучение представлений педагогов об агрессии является важной точкой в понимании стратегии разработки программ повышения профессиональных компетенций педагогов и специалистов по профилактике девиантного поведения подростков и молодежи. Цель. Настоящая работа посвящена поиску ответов на ряд исследовательских вопросов: на основании каких проявлений педагоги понимают, что подростки вовлечены в ситуации агрессивного поведения; как педагоги понимают различные факторы обусловленности агрессии подростков (в частности, половозрастные и семейные); как педагоги реагируют на ситуации конфликтов между учащимися и какие чувства испытывают при столкновении с ситуациями агрессивного поведения между учащимися. Методология, методы и методики. В рамках настоящего исследования были использованы следующие методы: экспертная оценка, психологическое тестирование, стандартизированное и полустандартизированное анкетирование. В рамках проекта "Педагог как субъект воспитания и профилактики асоциального поведения" приняли участие более 13000 педагогов из шести федеральных округов РФ. В настоящем анализе используются данные 5086 респондентов (95 % женского пола). Результаты. Установлено, что для педагогов наиболее явными показателями проявления агрессии по отношению к ребенку являются подавленное состояние и агрессивное поведение самого ребенка. Согласно представлениям педагогов, мальчики больше склонны к проявлениям агрессии вовне, а девочки - к непрямым формам агрессивного поведения. По мнению педагогов, агрессивное поведение чаще всего свойственно детям из неблагополучных семей. Существует высокий риск агрессивного поведения у детей из неполных семей. Основные риски родительского воспитания в контексте агрессивного поведения подростков, с точки зрения педагогов, следующие: проявление безразличия в отношении ребенка, недостаточное внимание по отношению к ребенку, устанавливание противоречивых требований по отношению к ребенку. В рамках исследования установлено, что наиболее часто педагоги испытывают беспокойство, тревогу и страх при столкновении с конфликтными ситуациями между учениками. Научная новизна. В рамках исследования проведена оценка представлений педагогов о различных аспектах агрессивного поведения подростков - показателях вовлеченности, факторах риска, а также рассмотрены актуальные вопросы готовности педагогов к вмешательству в конфликтные ситуации между учащимися. Практическая значимость. Результаты исследования представляют значимость как в контексте задач разработки программ повышения квалификации педагогов и психологов в области профилактики девиантного и асоциального поведения подростков, так и в контексте задач образовательной и молодежной политики.



педагог, подростковая агрессивность, социальная перцепция, вмешательство

