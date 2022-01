Abstract

OBJECTIVE: Alcohol and cannabis consumption in young people aged 14 to 18 years show high and stable prevalence and incidence. The Instituto de Adicciones de Madrid Salud (IAMS) within its prevention strategy aimed at adolescents and young people in Madrid, implements an universal 3-sessions school-based prevention program. To evaluate the effectiveness of a program aimed at alcohol and cannabis from the Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991), we analysed the changes in consumption and intention of consumption, attitudes and subjective norm as well as in the risk perception.



METHODS: Quasi-experimental design. Participants: Over 1,529 students belonging to 12 high schools in Madrid (M=15.36 years, DT=1.13, range: 13-18, 51.8% boys) Experimental group: N=790, intervention period October-December 2018. Control group: N=469. The Student's t test was used for the repeated means test. When the difference between the means was significant, the effect size was calculated using Cohen's d index.



RESULTS: Alcohol: consumption (t=2.08, p<0.05, d=0.07), intention (t=3.01, p<0.01, d=0.12), risk perception (t=-502, p<0.001, d=0.20), attitudes (t=5.77, p<0.001, d=0.21), subjective norm (t=2.17, p<0.05, d=0.08). Cannabis: intention (t=2.98, p<0.01, d=0.11), risk perception (t=-3.99, p<0.001, d=0.14), attitudes (t=6.19, p<0.001, d=0.23).



CONCLUSIONS: Students who received the intervention reduced the favourable attitudes and intention of alcohol and cannabis consumption and alcohol consumption, and increased the risk perception on both substances, with significant differences, but low effect sizes. Related to control group and regarding cannabis there were no significant differences. The program has been shown to be potentially effective, but would benefit from a review for fit to its theoretical framework.



Objetivo: El consumo de alcohol y cannabis entre jóvenes de 14 a 18 años muestra alta y mantenida prevalencia e incidencia. El Instituto de Adicciones de Madrid Salud (IAMS) dentro de su estrategia de prevención dirigida a adolescentes, desarrolla un programa de prevención universal de tres sesiones en ámbito educativo. Con el fin de evaluar la eficacia de dicho programa dirigido al consumo de alcohol y cannabis desde la Teoría de la Acción Planeada (TAP, Ajzen, 1991), se analizaron los cambios en el consumo e intención de consumo, actitudes y norma subjetiva, así como en la percepción de riesgo.



Metodos: Diseño cuasi-experimental pretest-postest con grupo control equiparado. Participantes: 1.529 estudiantes distribuidos en 12 centros educativos de Madrid, (M=15,36 años, DT=1,13; rango: 13-18; 51,8% chicos). Grupo experimental: N=790 recibió la intervención en octubre-diciembre de 2018. Grupo control: N=469. Para el contraste de medias repetidas se utilizó el test t de Student. Cuando la diferencia entre las medias fue significativa, se calculó el tamaño del efecto mediante el índice d de Cohen.



Resultados: Alcohol: consumo (t=2,08, p<0,05, d=0,07), intención (t=3,01, p<0,01, d=0,12), percepción de riesgo (t=-502, p<0,001, d=0,20), actitudes (t=5,77, p<0,001, d=0,21), norma subjetiva (t=2,17, p<0,05, d=0,08). Cannabis: intención (t=2,98, p<0,01, d=0,11), percepción de riesgo (t=-3,99, p<0,001, d=0,14), actitudes (t=6,19, p<0,001, d=0,23).



Conclusiones: Los adolescentes que recibieron la intervención, redujeron las actitudes favorables e intención de consumo de alcohol y cannabis y el consumo de alcohol, y aumentaron la percepción de riesgo sobre ambas sustancias, con diferencias significativas, pero tamaños de efecto bajos. En relación al grupo control y respecto a cannabis no se encuentran diferencias significativas. El programa ha mostrado ser potencialmente eficaz, pero se beneficiaría de una revisión para un mejor ajuste a su marco teórico.



Keywords: Alcohol; Cannabis; Evaluation; Prevention; School-based programs; Spain; TBP.

Language: es