Abstract

BACKGROUND: Use of vaginal tightening sticks appears popular among women and the stick can be easily purchased through international websites. The stick promises tightening of the vagina and a decrease in vaginal discharge.



CASE DESCRIPTION: A 40-year-old female patient presented with severe chemical vaginal burns after having used a vaginal tightening stick that she had bought online. After multidisciplinary consultation, surgical irrigation and debridement of the wound were performed followed by placement of a tampon with estriol cream which was refreshed daily for the course of one week. Complete recovery was achieved.



CONCLUSION: The use of vaginal tightening sticks is relatively unknown, but it's sequelae can be of great importance. Knowledge about it leads to faster and better treatment and can be improved through reporting to instances such as a pharmacovigilance centre (in The Netherlands: Lareb).



===



Achtergrond



Het gebruik van een vagina-vernauwingsstaaf ('vaginal tightening stick') lijkt populair onder vrouwen en is gemakkelijk online te bestellen. Deze staaf zou moeten zorgen voor een strakkere vagina en afname van fluorklachten.



Casus



Een 40-jarige patiënte wordt gezien met ernstige chemische brandwonden in de vagina ten gevolge van verkeerd gebruik van een vernauwingsstaaf. Na multidisciplinair overleg werd besloten tot spoelen, operatief débridement en achterlaten van tampons met estriol-crème, waarmee volledig herstel werd bereikt.



Conclusie



Het gebruik van vaginale staven is relatief onbekend, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Kennis erover draagt bij aan een snellere en betere behandeling van de complicaties. De kennis hierover kan worden bevorderd door een melding te doen bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Language: nl