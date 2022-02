Abstract

Background



Abuse in early life stages has been proposed as an etiological risk factor for developing menstrually-related mood disorders (MRMDs).



Objetive



To evaluate whether there is a relation between the occurrence of physical and/or sexual violence in childhood and/or adolescence and the development of MRMDs in adulthood.



Method



A systematic search was conducted in PubMed, Web of Science, and ScienceDirect, with the route ("Premenstrual Syndrome"[Mesh]) OR ("Premenstrual Dysphoric Disorder"[MeSH]) AND ("Violence"[Mesh]) / ("menstrually-related mood disorders" AND "abuse"). Fifty-four articles were initially reviewed and 32 were excluded based on the criteria. Twenty-two articles were thoroughly reviewed. Finally, five articles (publication years 2014, 2013, 2012, 2007, and 2003) were included in the systematic review and submitted to a meta-analysis.



Results



Results indicate that having been exposed to physical and/or sexual violence in childhood and/or adolescence increases 1.99 times the risk of experiencing MRMDs in adulthood in comparison with women who did not experience that type of violence (odds ratio [OR] = 1.99; 95% confidence interval [1.58, 2.51]).



Discussion and conclusion



The present work provides evidence that a woman who experienced violence through physical and/or sexual abuse during childhood and/or adolescence has a greater risk of developing MRMDs in adulthood.



Keywords : Violence; sexual abuse; physical abuse; menstrually-related mood disorders.



Antecedentes



El abuso en las etapas tempranas de la vida se ha propuesto como un factor de riesgo etiológico para desarrollar trastornos del estado de ánimo relacionados con la menstruación (TEARM).



Objetivo



Evaluar si existe una relación entre la ocurrencia de violencia física y/o sexual en la infancia y/o la adolescencia y el desarrollo de MRMD en la edad adulta.



Método



Se realizó una búsqueda sistemática en PubMed, Web of Science y ScienceDirect con la ruta ("Premenstrual Syndrome"[Mesh]) OR ("Premenstrual Dysphoric Disorder"[MeSH]) AND ("Violence"[Mesh]) / ("menstrually-related mood disorders" AND "abuse"). Cincuenta y cuatro artículos fueron revisados inicialmente y 32 fueron excluidos con base en los criterios establecidos. Veintidós artículos fueron revisados exhaustivamente. Por último, se incluyeron cinco artículos (años de publicación 2014, 2013, 2012, 2007 y 2003) en la revisión sistemática, y cinco de ellos fueron sometidos a un metaanálisis.



Resultados



Los resultados indican que haber estado expuesta a violencia física y/o sexual en la niñez y/o la adolescencia aumenta 1.99 veces el riesgo de experimentar TEARM en la edad adulta en comparación con las mujeres que no experimentaron ese tipo de violencia (odds ratio [OR] = 1.99; intervalo de confianza del 95% [1.58-2.51]).



Discusión y conclusión



El presente trabajo aporta evidencia de que una mujer que experimentó violencia por abuso físico y/o sexual durante la niñez y/o la adolescencia tiene un mayor riesgo de desarrollar TEARM en la edad adulta.



Keywords : Violencia; abuso sexual; abuso físico; trastornos del estado de ánimo relacionados con la menstruación.

