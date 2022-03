Abstract

Aims

This study aims to better understand patterns of unintentional fatal drowning among children in North Tunisia.



Methods

A cross-sectional retrospective study including all unintentional fatal drowning among children was conducted in the Legal and Forensic Medicine department in the Charles Nicolle Hospital, Tunis, between January 2010 and December 2019. Socio-demographic variables, as well as death circumstances, were documented for each victim and analyzed.



Results

A total of 200 casualties were included in this study. The highest rate of deaths was observed in the summer (N=44). Most of the victims were males and 55.5% were aged between 13 and 18 years. The drowning occurred in a canal or the sea in 33.5 % and 29.5 % of the cases respectively. The distribution of drowning sites varied significantly by season and place of living: drowning in the sea was more likely to occur in the summer and in urban areas (p < 0.05). In the first years of life, drowning occurred mostly in buckets and wells (N=9 and N=10, respectively) while between 7 and 18 years, it was more frequent in a canal or the sea. Swimming was the leading activity before death in 50% of the cases.



Conclusions

Unintentional fatal drowning among children remains an underestimated major health problem in Tunisia especially in the population aged from 7 to 18 years. Effective prevention measures should be implemented nationwide, especially around seas and canals.

RÉSUMÉ

Objectifs

Cette étude vise à mieux comprendre la tendance des noyades accidentelles et mortelles chez les enfants dans la région du nord de la Tunisie.

Méthodes

Il s'agit d'une étude transversale rétrospective incluant toutes les noyades accidentelles et mortelles chez les enfants autopsiés dans le service de médecine légale de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, entre janvier 2010 et décembre 2019. Les variables socio-démographiques, ainsi que les circonstances du décès, ont été analysées pour chaque victime.

Résultats

Un total de 200 victimes a été inclus dans cette étude. Le taux de décès le plus élevé était observé pendant l'été (N=44). Les victimes étaient majoritairement de sexe masculin et 55,5 % avaient un âge compris entre 13 et 18 ans. La noyade s'est produite dans un canal ou en mer dans 33,5 % et 29,5 % des cas respectivement. Le lieu de la noyade variait selon la saison et le lieu d'habitation : la noyade en mer était plus susceptible de se produire en été et dans les zones urbaines (p < 0,05). Au cours des premières années de vie, les noyades avaient lieu surtout dans des seaux et des puits (N=9 et N=10, respectivement), tandis qu'entre 7 et 18 ans elles survenaient surtout dans un canal ou en mer. Dans 50 % des cas, les victimes étaient en train de nager au moment de leur décès.

Conclusions

Les noyades accidentelles et mortelles chez les enfants restent un problème de santé publique sous-estimé en Tunisie, surtout dans la population âgée entre 7 et 18 ans. Des mesures de prévention efficaces devraient être mises en œuvre à l'échelle nationale, notamment autour des canaux et de l'eau de mer.

Language: en