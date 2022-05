Abstract

OBJECTIVE: The study aims to assess the level of implementation of road safety interventions in Benin.

Method: The research is based on an evaluative study of road safety aimed to analyze the implementation and logic of road safety interventions, conducted in Benin in 2019. It combined a review of the gray literature and a qualitative component. The data were collected through documents and interviews in structures involved in road safety management.

Results: Road safety was a national priority with one lead institution and several structures involved. There was a lack of consensus among stakeholders, insufficient framework documents, resources, legislative texts, and study data. Few roads were in good condition and very few allowed the separation of two-wheeled vehicles. The vehicle fleet was outdated. Various activities were carried out to raise awareness, to educate the population and to enforce the texts but they were insufficient and poorly coordinated. Reference hospitals had the minimum service to deal with trauma cases. The interventions had not yet resulted in a reduction in the number of injuries and fatalities by accidents, which was increasing.

Conclusion: Benin has made great efforts in the area of road safety. However, there are still some shortcomings to take into account.



===



Objectif : La présente étude vise à évaluer le niveau de mise en œuvre des interventions de sécurité routière au Bénin.

Méthode : Il s'agit d'une recherche évaluative sur la sécurité routière visant à faire l'analyse logique des interventions menées dans le domaine de la sécurité routière au Bénin. Elle a combiné une revue de la littérature grise et un volet qualitatif. Les données, provenant des structures impliquées dans la gestion de la sécurité routière, ont été collectées par exploitation de documents et par entretiens.

Résultats : La sécurité routière était une priorité nationale avec une institution-chef de file et plusieurs structures impliquées. On notait l'absence de creuset de concertation des parties prenantes, l'insuffisance de documents de cadrage, de ressources, de textes législatifs et de données d'études. Peu de routes étaient en bon état et très peu permettaient la séparation des deux roues. Le parc automobile était vétuste. Diverses activités étaient réalisées pour sensibiliser et éduquer les populations et faire appliquer les textes, mais elles étaient insuffisantes et mal coordonnées. Les hôpitaux de référence disposaient du service minimum pour prendre en charge les cas de traumatisme. Les interventions n'avaient pas encore entraîné de réduction du nombre de blessés et de tués par accident, qui évoluaient en dents de scie.

Conclusion : Le Bénin a fait de grands efforts dans le domaine de la sécurité routière. Toutefois il persiste quelques insuffisances à prendre en compte.

Language: fr