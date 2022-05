Abstract

INTRODUCTION:



External Causes (EC) of morbidity and mortality are identified as intentional injuries (homicides, violence, suicides, deprivation or negligence) and unintentional injuries (transport accidents, drowning, falls, burns, accidental poisoning, complications of medical assistance, among others).



Objective:



to analyze the cases of mortality due to external causes in the State of Paraná and Municipality of Foz do Iguaçu in the period from 1996 to 2016.



Methodology:



a quantitative, observational, descriptive ecological, retrospective study was conducted where the deaths due to external causes were analyzed in the State of Paraná and Municipality of Foz do Iguaçu in the period from 1996 to 2016 among men and women. From secondary data available in the Informatics Department of the Unified Health System (DATASUS).



Results:



The trends in mortality from external causes in the period from 1996 to 2016 in the State of Paraná was stable and in the Municipality of Iguaçu showed decrease; the average in mortality rates of 8.7 and 12.4 per 10,000 inhabitants for Paraná and Foz do Iguaçu respectively. The most important causes of death at the beginning of the study were assaults and traffic accidents for both Paraná and Foz do Iguaçu, with higher rates in ages 15 to 29 years in both sexes, with a difference at the end of the study where the first cause of death in men is assaults with higher rates in ages 15 to 29 years and other injuries due to accidents in women aged 60 years and over.



Conclusion:



In the 21 years of studies, men represent the highest rate of deaths due to external causes. Mortality rates for deaths due to external causes continue to be alarming for the State of Paraná and mainly for Foz do Iguaçu, affecting mostly the young male population of reproductive and working age.



===



Introducción:



Las Causas Externas (CE) de morbilidad y mortalidad son identificadas como lesiones intencionales (homicidios, violencia, suicidios, privación o negligencia) y lesiones no intencionales (accidentes de transportes, ahogamientos, caídas, quemaduras, intoxicaciones accidentales, complicaciones de asistencias médicas, entre otros).



Objetivo:



analizar los casos de mortalidad por causas externas en el Estado de Paraná y Municipio de Foz de Iguazú en el periodo de 1996 a 2016.



Metodología:



Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, ecológico descriptivo, retrospectivo donde se analizó los óbitos por causas externas en el Estado de Paraná y Municipio de Foz de Iguazú en el periodo de 1996 a 2016 entre hombres y mujeres. A partir de datos secundarios disponibles en el Departamento de Informática del Sistema Único de Salud (DATASUS).



Resultados:



Las tendencias de mortalidad por causas externas en el periodo de 1996 a 2016 en el Estado de Paraná fue estable y en el Municipio de Iguazú mostró disminución; el promedio en las tasas de mortalidad de 8,7 y 12,4 por 10.000 habitantes para Paraná y Foz de Iguazú respectivamente. Las causas más importantes de muerte en el inicio del estudio fueron Agresiones y Accidentes de Tránsitos tanto para Paraná como para Foz de Iguazú, con mayor índice en las edades de 15 a 29 años en ambos sexos, con diferencia al final del estudio donde la primera causa de muerte en hombres es agresiones con índices mayores en edades de 15 a 29 años y otras lesiones por accidentes en mujeres de 60 años y más.



Conclusión:



En los 21 años de estudios muestran que los hombres representan el mayor índice de óbitos por causas externas, las tasas de mortalidad por óbitos de causas externas siguen siendo alarmantes para el Estado de Paraná y principalmente para Foz de Iguazú, afectando mayormente a la población joven masculina en edad reproductiva y trabajadora.

Language: es