Abstract

A 53-year-old patient injured his left hand while cleaning a captive bolt gun used to hunt small animals underground when a shot suddenly went off.



===



Ein 53-jähriger Patient zog sich beim Reinigen eines Bolzenschussgerätes zur unterirdischen Kleintierjagd eine Verletzung an der linken Hand zu, als sich plötzlich ein Schuss löste.

Language: de