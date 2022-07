Abstract

This integrative review addresses primary prevention programs to prevent child sexual abuse focusing on children and adolescents and professionals. We used PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scopus, and PsycInfo, with the following keywords: "personal safety education" or "protective behaviors" or "personal body safety" or "child assault prevention" or "protection education" associated with the term "child sexual abuse". Sixteen trials were included, nine interventions addressed children and adolescents, and seven, adults. The preventive interventions implemented among children and adolescents improved self-protection behaviors and knowledge regarding child sexual abuse. However, the interventions aimed at adults presented methodological variations that hinder generalization of the results.

Keywords: review, child sexual abuse, primary prevention, child abuse, prevention



===



A presente revisão integrativa versa sobre intervenções preventivas primárias do abuso sexual infantil, direcionadas para crianças e adolescentes e para profissionais. Para isso, foram revisadas as seguintes bases de dados: PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scopus e PsycInfo, utilizando as seguintes palavras-chave: "personal safety education" ou "protective behaviors" ou "personal body safety" ou "child assault prevention" ou "protection education" associa- das à expressão "child sexual abuse". Incluíram 16 ensaios, sendo nove intervenções com crianças e adolescentes e sete com adultos. As intervenções preventivas direcionadas às crianças e aos adolescen- tes aumentavam os comportamentos autoprotetivos e o conhecimento sobre abuso sexual infantil. Por sua vez, as intervenções com adultos apresentaram variedades metodológica e de amostragem que dificultam a generalização dos resultados.



===



Este estudio tuvo como objetivo llevar a cabo una revisión bibliográfica integradora sobre las interven- ciones preventivas primarias del abuso sexual infantil, centradas en niños y adolescentes y profesiona- les. Se utilizaron las siguientes bases de datos: PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scopus y PsycInfo, usando las palabras clave en los metadatos de los encabezados de temas médicos, a saber: "educación de seguridad personal" o "comportamientos de protección" o "seguridad del cuerpo personal" o "prevención de agresión infantil" o "educación de protección" asociada con el término "abuso sexual infantil". Se incluyeron dieciséis ensayos, con nueve intervenciones con niños y adolescentes y siete con adultos. Las intervenciones preventivas dirigidas a niños y adolescentes lograron aumentar las conductas de autoprotección y el conocimiento sobre el abuso sexual infantil. Las intervenciones con adultos presentaron variaciones metodológicas que per- judican la generalización de los resultados.



Palabras clave: revisión, abuso sexual infantil, prevención primaria, malos tratos, prevención

