BACKGROUND: Cannabis is the illegal drug most frequently used by Minors in Austria. Due to the gradual decriminalization and legalization that has taken place in many European countries in recent years, the ÖGKJP would like to take a balanced and scientifically based stand on the complex issue of cannabis use and abuse among young people.



METHODS: The authors searched the medline for current studies using searches tailored to each specific subtopic. Furthermore, recognized compendiums were quoted.



RESULTS: While occasional recreational use of cannabis in adults with completed brain maturation and no risk profile for mental disorders is likely to be relatively harmless, early initiation of use with regular use and the increasingly available, highly potent cannabis varieties can lead to explicit and sometimes irreversible neurocognitive brain dysfunction.



CONCLUSION: Legalisation of cannabis consumption for minors needs to be objected to due to the risks of the expected damage in the area of brain development. At the same time, however, it is important to establish sensible legal regulations in order to be able to adequately counteract the fact that over 30% of all European young people occasionally consume cannabis. We are also clearly recommending to not criminalize cannabis users and provide necessary support to vulnerable and addicted cannabis users.



Cannabis ist die, von österreichischen Jugendlichen am häufigsten konsumierte, illegalisierte Droge. Aufgrund der, in den letzten Jahren erfolgten schrittweise Entkriminalisierung bis hin zur Legalisierung in vielen europäischen Ländern möchte die ÖGKJP auf ausgewogene und wissenschaftlich basierte Art und Weise Stellung zur komplexen Thematik des Cannabisge- und Missbrauchs bei Jugendlichen beziehen.

Die Medline mit jeweils dem spezifischen Unterthema angepassten Suchen auf aktuelle Studien durchsucht. Weiters wurden aus anerkannten Kompendien zitiert.

Während gelegentlicher Freizeitkonsum von Cannabis bei Erwachsenen mit abgeschlossener Hirnreifung und ohne Risikoprofil für psychische Störungen relativ harmlos sein dürfte, können frühzeitigem Konsumbeginn mit regelmäßigem Konsum sowie die zunehmend verfügbaren, hochpotenten Cannabis-Sorten zu expliziten und zum Teil irreversiblen neurokognitiven Hirnfunktionsstörungen führen.

Eine gesetzliche Freigabe des Cannabis-Konsums für Jugendliche aufgrund der Risken der zu erwartenden Schäden im Bereich der Gehirnentwicklung abzulehnen. Zugleich gilt es aber, vernünftige gesetzliche Regelungen zu etablieren, die der Tatsache, dass über 30 % aller europäischen Jugendlichen gelegentlich Cannabis konsumieren, adäquat begegnen kann. Wir sprechen uns hier auch klar dafür aus, Cannabiskonsumenten nicht zu kriminalisieren und gefährdeten und suchtkranken Cannabiskonsumenten die benötigte Unterstützung zukommen zu lassen.

