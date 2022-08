Abstract

Context:



Adolescence is a period of fragility that can potentiate the emergence of stressful events and crises. Several factors have been associated with mental health problems in adolescents, being the family, a fundamental axis to be evaluated, as it may present protective and risk factors for the adolescent.



Objective:



To identify situations in the family context that cause mental suffering in adolescents.



Method:



This is an integrative review guided by the recommendations of the PRISMA model, carried out in the databases PubMed, LILACS and SciELO, with publications from 2014 to 2019, using the descriptors "adolescent", "mental health" and "family relations".



Results:



19 studies were included, with predominance of international publications. The situations in the family context that are associated with the mental suffering of adolescents are the parenting style, the parents' mental suffering, conflict and intrafamily violence, abuse of psychoactive substances by family members, divorce, migration and parental incarceration. The adolescents' mental suffering was evidenced by a series of internalizing and externalizing symptoms, an increased risk of self-mutilation and attempted suicide in addition to the harmful use of psychoactive substances.



Conclusion:



The results obtained reinforce the vulnerability of adolescents to mental suffering and point to the need to develop effective interventions to deal with this important public health problem, in addition to strengthening support networks for adolescents and families.



Keywords: Adolescents; Mental suffering; Family relationships



===



Contexto:



A adolescência é um período de fragilidade que pode potencializar o surgimento de eventos estressores e crises. Diversos fatores têm sido associados a problemas de saúde mental no adolescente, sendo a família, um eixo fundamental a ser avaliado, pois pode apresentar fatores de proteção e risco para o adolescente.



Objetivo:



Identificar situações do contexto familiar que ocasionam sofrimento mental em adolescentes.



Método:



Trata-se de uma revisão integrativa norteada pelas recomendações do modelo PRISMA, realizada nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, com publicações de 2014 a 2019, utilizando os descritores "adolescent", "mental health" e "family relations".



Resultados:



Foram incluídos 19 estudos, predominando publicações internacionais. As situações do contexto familiar que se associam ao sofrimento mental de adolescentes são o estilo parental, sofrimento mental dos pais, conflito e violência intrafamiliar, abuso de substâncias psicoativas por familiares, divórcio, migração e encarceramento parental. O sofrimento mental dos adolescentes foi evidenciado por uma série de sintomas internalizantes e externalizantes, risco aumentado de automutilação e tentativa de suicídio, além do uso nocivo de substâncias psicoativas.



Conclusão:



Os resultados obtidos reforçam a vulnerabilidade dos adolescentes ao sofrimento mental e apontam a necessidade de desenvolver intervenções eficazes no enfrentamento desse importante problema de saúde pública além do fortalecimento das redes de apoio aos adolescentes e famílias.



Palavras-Chave: Adolescentes; Sofrimento mental; Relações familiares

Language: pt