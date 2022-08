Abstract

Background: Due to different legalizations of therapeutic and recreational use of cannabis, the presence of this topic in scientific, political and social contexts has intensified. When considering a regulation of cannabis use for recreational purposes, it is vitally important to consider what its psychosocial consequences may be, especially because it is a matter of public health. The study of these psychosocial consequences is the main objective of this research.



METHOD: Qualitative methodology was used: a bibliographic review, interviews with experts in all areas related to the debate, with a Research-Action design.



RESULTS: The Regulation has to be focused from public health and human rights, not from individual liberties or socioeconomic positions. Consequences for general population are integrated in health area, especially mental health and accidents, work and traffic ones. Main (not only) risk group in young population, especially for combination of school dropout, problems in access to work area and decrease in perceived risk vulnerability. The response to a regulation has to be structured and proportional, with actions form prevention and early intervention.



CONCLUSIONS: the serious psychological impact on the mental health of cannabis users and possible increase in traffic accidents must be considered for possible regulation. Adolescents are identified as the main (not the only) risk group, and the problem of ineffectiveness of current prevention and treatment programs for high-risk cannabis users is identified.



Keywords: Cannabis impaired driving

===



ntroducción: Las diferentes legalizaciones de uso de cannabis terapéutico y recreativo han intensificado la presencia de este tema en los ámbitos científico, político y social. La regulación del consumo de cannabis recreativo debería tener en cuenta cuáles pueden ser sus consecuencias psicosociales y los enfoques utilizados. El estudio de dichas consecuencias psicosociales es el principal objetivo de esta investigación. Método: Metodología cualitativa: revisión bibliográfica y entrevistas a expertos, con diseño de investigación-acción. Resultados: La regulación debe plantearse desde un enfoque de salud pública y derechos humanos, no desde posturas socioeconómicas o de libertades individuales. Las consecuencias para la población general se integran sobre todo la salud mental y los accidentes, tanto laborales como de tráfico. El principal grupo de riesgo son los jóvenes, especialmente la combinación de fracaso escolar, dificultades en el ámbito laboral y el descenso del riesgo percibido del consumo de cannabis. La respuesta ante una regulación debe ser proporcional, estructurada y con acciones desde la prevención e intervención temprana.



CONCLUSIONes: contemplar el impacto psicológico sobre la salud mental de los consumidores. Se señala el problema que representa la ineficacia de los programas actuales de prevención y tratamiento para los consumidores de cannabis de riesgo.

Language: es