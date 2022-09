Abstract

With the aim of evaluating the association between exposure to violence at home and bullying victimization among Peruvian adolescents aged 12 to 17 years, during 2019, a cross-sectional study of secondary data analysis of the 2019 Peruvian National Survey on Social Relations (ENARES) was carried out. The independent variable was exposure to violence at home, and the dependent variable was bullying victimization, which included psychological and physical bullying. Potential confounding variables were also included. Multinomial logistic regression models were used, and relative risk ratios (RRR) with 95% confidence intervals (95%CI) were estimated. The complex sampling of the ENARES 2019 was considered in all calculations. Data from 1,569 Peruvian adolescents were included. Thirty-eight point one percent were exposed to violence at home, while 37.9% were victims of psychological bullying only, 3.4% of physical bullying only, and 22.4% of both types of bullying. Adolescents who were always or almost always exposed to violence at home were 4.8 times more likely to be victims of bullying (RRR = 4.80; 95%CI: 2.44-9.42), adjusted for multiple confounding variables. In Peru, the Peruvian adolescents aged 12 to 17 years who were exposed to violence at home were more likely to be victims of bullying at school. These results should draw the attention of public policies decision-makers toward children's protection.



Con el objetivo de evaluar la asociación entre la exposición a la violencia en el hogar y la victimización por acoso escolar en adolescentes peruanos de 12 a 17 años, durante el año 2019, se realizó un estudio transversal de análisis de datos secundario de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) de 2019. La variable independiente fue la exposición a violencia en el hogar y la variable dependiente fue la victimización por acoso escolar, que incluyó al acoso psicológico y físico. Además, se incluyeron posibles variables de confusión. Se utilizaron modelos de regresión logística multinomial y se estimaron razones de riesgo relativo (RRR) con sus intervalos del 95% de confianza (IC95%). En todos los cálculos se consideró el muestreo complejo de la ENARES 2019. Se incluyeron datos de 1.569 adolescentes peruanos. El 38,1% estuvo expuesto a violencia en el hogar, mientras que el 37,9% fue víctima solo de acoso psicológico, el 3,4% solo de acoso físico y el 22,4% de ambos tipos de acoso escolar. Los adolescentes, que siempre o casi siempre estuvieron expuestos a la violencia en el hogar, tuvieron 4,8 veces la probabilidad de ser víctimas de acoso escolar (RRR = 4,80; IC95%: 2,44-9,42), ajustado por múltiples variables de confusión. En Perú, los adolescentes peruanos de 12 a 17 años que estuvieron expuestos a violencia en el hogar tuvieron mayor probabilidad de ser víctimas de acoso escolar. Estos resultados deben llamar la atención de los decisores en políticas públicas de protección infantil.



Com o objetivo de avaliar a associação entre a exposição à violência doméstica e a vitimização do bullying em adolescentes peruanos de 12 a 17 anos em 2019, foi realizado um estudo transversal da análise de dados secundários da Pesquisa Nacional de Relações Sociais (ENARES) de 2019. A variável independente foi a exposição à violência doméstica e a variável dependente foi a vitimização por bullying, que incluiu bullying psicológico e físico. Além disso, possíveis variáveis de confusão foram incluídas. Modelos de regressão logística multinomial foram utilizados e as razões de risco relativo (RRR) foram estimadas com seus intervalos de 95% de confiança (IC95%). Em todos os cálculos foram consideradas a amostragem complexa da ENARES 2019. Foram incluídos dados de 1.569 adolescentes peruanos. 38,1% foram expostos à violência doméstica, enquanto 37,9% foram vítimas apenas de assédio psicológico, 3,4% apenas de assédio físico e 22,4% de ambos os tipos de bullying. Os adolescentes que sempre ou quase sempre estiveram expostos à violência doméstica tiveram 4,8 vezes a probabilidade de serem vítimas de bullying (RRR = 4,80; IC95%: 2,44-9,42), ajustado por múltiplas variáveis de confusão. No Peru, adolescentes peruanos de 12 a 17 anos que foram expostos à violência doméstica tiveram maior probabilidade de serem vítimas de bullying. Esses resultados devem chamar a atenção dos decisores em políticas públicas de proteção à criança.

