Abstract

The debates about violence in the psychiatric context go back a long way. Primarily triggered by the de-institutionalization processes in the USA, the primary concern is the risk of violence emanating from mentally ill people. Under the impression of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, institutionalized violence against the users of psychiatric services in the form of coercive measures and coercive treatment is increasingly coming to the fore. In addition, more recently, violence against mentally ill people that occurs outside of institutions, in the current private living environment, has also been perceived more strongly. Despite this increasingly differentiated view, the discourse on violence in the psychiatric context has two more blind spots.



First, violence often has a gender dimension that is not sufficiently reflected in the above discussions. Second, violence in psychiatric treatment is not limited to coercive measures and coercive treatment. The gender-sensitive view of violence means that the problem of sexual assaults, in particular against fellow patients or users and female professionals, is becoming more apparent and appropriate measures are to be taken. [Google Translate]



===



Die Debatten um Gewalt im psychiatrischen Kontext reichen weit zurück. Wesentlich ausgelöst durch die Deinstitutionalisierungsprozesse in den USA geht es dabei vorrangig um die Frage des Gewaltrisikos, das von psychisch erkrankten Personen ausgeht. Unter dem Eindruck der UN-Behindertenrechtskonvention rückt zunehmend die institutionalisierte Gewalt gegenüber den Nutzer*innen psychiatrischer Angebote in Form von Zwangsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen in den Blick. Zudem wird in jüngerer Zeit auch jene Gewalt gegen psychisch erkrankte Personen stärker wahrgenommen, die sich außerhalb der Institutionen, im aktuellen privaten Lebensumfeld ereignet. Trotz dieser zunehmend differenzierten Betrachtung weist der Diskurs um Gewalt im psychiatrischen Kontext zwei weitere blinde Flecken auf.



Erstens hat Gewalt häufig eine Geschlechterdimension, die in den oben genannten Diskussionen zu wenig reflektiert wird. Zweitens ist Gewalt im Rahmen einer psychiatrischen Behandlung nicht auf Zwangsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen beschränkt. Der gendersensible Blick auf Gewalt bringt es mit sich, das Problem sexueller Übergriffe insbesondere gegen Mitpatientinnen bzw. Nutzerinnen und weibliche Fachkräfte stärker wahrzunehmen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Language: de