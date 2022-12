Abstract

Two and a half years alter the start of the widespread provision of e-scooters by rental services, an increase in the use of them under the influence of alcohol and associated accidents has been observed. This study aims to provide an overview of the relevance of drunken e-scooter riders to road traffic and the health care system, addressing gender differences. Retrospectively, the data of persons who were controlled by the police within 1.5 years due to driving an e-scooter under the influence of alcohol in the Hamburg city area with subsequent blood alcohol content (BAC) analysis were included. Additionally, the data of the e-scooter drivers treated by the Traumatology Department of the Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf as a result of an accident were also screened for the patient's injury patterns. Alcoholized e-scooter drivers were predominantly male. On average, the female subjects had a lower blood alcohol concentration and were less often above the 1.1 ‰ limit. Males had more frequent and severe injuries to the head and face (89.7 % versus 72.0 %), whereas females had more frequent injuries to the extremities (64 % versus 39.7 %). None of the patients were wearing a helmet. Both the accidents and the traffic offenses occurred more frequently on weekends and in the late evening and night hours. E-scooter riders driving under the influence of alcohol are relevant to the public road traffic and the health care system. Increased awareness about possible legal and physical consequences should be pursued and, if necessary, supplemented by further measures such as a helmet requirement or mandatory a driver's licenses.



Überblick über die Relevanz von alkoholisierten E-Scooter-Fahrern für den Straßenverkehr und das Gesundheitssystem zu geben und hierbei auf geschlechterspezifische Unterschiede einzugehen. Eingeschlossen wurden retrospektiv Daten aus 1,5 Jahren, in denen aufgrund angenommenen alkoholisierten Führens eines E-Scooters im Hamburger Stadtgebiet durch die Polizei Blutalkoholbestimmungen beauftragt wurden und diese hinsichtlich ihrer Blutalkoholkonzentrationen (BAK), dem Geschlecht und dem Ereigniszeitpunkt bewertet wurden. Parallel wurden Daten der chirurgischen Notfallambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hinsichtlich Verletzungsfolgen von E-Scooter-Unfällen in Bezug auf das Geschlecht, Alter und das Verletzungsmuster analysiert. Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer waren überwiegend männlich. Frauen hatten im Mittel um 0,10 Promille niedrigere Blutalkoholkonzentrationen und lagen prozentual seltener über dem Grenzwert für die absolute Fahruntüchtigkeit. Männer verletzten sich häufiger und schwerer im Kopf- und Gesichtsbereich (89,7 % versus 72,0 %), Frauen hingegen wiesen mehr Verletzungen der Extremitäten auf (64,0 % versus 39,7 %). Keiner der Verunfallten trug einen Sturzhelm. Sowohl die Unfälle als auch die Fahrten unter Alkohol ereigneten sich gehäuft an Wochenenden und in den späten Abend- und Nachtstunden. E-Scooter-Fahrer, die unter Alkoholeinfluss fahren, haben eine Relevanz für den öffentlichen Straßenverkehr und das Gesundheitssystem. Eine vermehrte Aufklärung über mögliche juristische und körperliche Folgen sollte angestrebt und gegebenenfalls durch weiterführende Maßnahmen wie eine Helmpflicht oder die Notwendigkeit einer Fahrerlaubnis ergänzt werden.

