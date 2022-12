Abstract

INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic had a strong impact on the work of trauma medical teams. The aim of the study was to compare the trauma emergency room (TER) incidence and trauma mechanisms before and during the pandemic at a level I trauma center.



OBJECTIVE: The TER incidence before and during the pandemic should be assessed to be prepared for future pandemics or new COVID-19 outbreaks. MATERIAL AND METHODS: Medical charts from all TER patients from March 2019 to February 2021 were analyzed. The incidence and trauma mechanisms of the 12 months before and the 12 months during the pandemic were compared. The trauma distribution and severity were described by the AIS and ISS, and the patients' country of residency was noted.



RESULTS: The TER cases decreased from 694 before the COVID-19 pandemic to 477 cases during the pandemic (Incidence rate 0.69). The strongest decrease in trauma cases was noted in sports injuries (0.55), followed by suicide attempts (0.63), traffic accidents (0.71) and leisure accidents (0.76). The rate of patients with severe injuries (ISS ≥ 16) was comparable with 40% before the pandemic and 44% during the pandemic. Foreign residency of TER patients shifted from 37% before the pandemic to 16% during the pandemic. The number of foreign patients was significantly reduced during the pandemic (257 vs. 77).



DISCUSSION: The TER incidence significantly decreased during the pandemic due to the imposed lockdowns during the peak winter tourism season. The rate of foreign TER patients changed during the pandemic, while the rate of severely injured patients remained stable.



Keywords: CoViD-19-Road-Traffic



===



Einleitung



Die COVID-19-Pandemie hatte starke Auswirkungen auf die Arbeit von traumatologischen Teams. Ziel der Studie war es, die Inzidenz der Schockräume (SR) und die Traumamechanismen vor und während der Pandemie in einem Traumazentrum der Stufe I zu vergleichen.

Ziel der Arbeit



Die Beobachtung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Aufkommen von Schwerverletzten im Sinne der SR-Inzidenz vor und während der Pandemie.

Material und Methoden



Krankenakten aller SR-Patienten von März 2019 bis Februar 2021 wurden analysiert. Inzidenz- und Traumamechanismen der 12 Monate vor und der 12 Monate während der Pandemie wurden verglichen. Traumaverteilung und -grad wurden mittels AIS und ISS beschrieben, und das Heimatland der Patienten wurde erfasst.

Ergebnisse



Die SR-Fälle gingen von 694 vor der COVID-19-Pandemie auf 477 Fälle während der Pandemie zurück (Inzidenzrate 0,69). Der stärkste Rückgang der Traumata war bei Sportverletzungen (0,55) zu verzeichnen, gefolgt von Suizidversuchen (0,63), Verkehrsunfällen (0,71) und Freizeitunfällen (0,76). Die Rate der Patienten mit schweren Verletzungen (ISS ≥ 16) war vergleichbar mit 40 % vor der Pandemie und 44 % während der Pandemie. Der Anteil an SR-Patienten aus dem Heimatland erhöhte sich von 63 auf 84 %. Die Zahl ausländischer Patienten wurde während der Pandemie signifikant reduziert (257 vs. 77).

Diskussion



Die SR-Inzidenz ging während der Pandemie durch die verhängten Lockdowns während der Winterhochsaison signifikant zurück. Die Rate der ausländischen SR-Patienten hat sich während der Pandemie verändert, während die Rate der Schwerverletzten stabil geblieben ist.

Language: de