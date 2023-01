Abstract

BACKGROUND: The pandemic has caused several changes in the emergency care system. The deployment figures in emergency medical services have shown atypical fluctuations. This has also been explained by changes in behavior and an increased sense of stress among the population. Existing research provides hints for the increased incidence of mental health symptoms in emergency care during ongoing pandemics.



OBJECTIVE: In this context, this paper examines the occurrence of emergency medical services calls related to the keyword suicide in relation to total calls.



METHODS: This is a retrospective cross-sectional study based on routine documentation from a fire and rescue dispatch center with descriptive and exploratory data analyses. The data are divided by settlement-structural county types and compared with incidences and pandemic phases.



RESULTS: Phase 1 and 2a show a decrease in the number of dispatches during the pandemic. In addition, there is a shift in the number of dispatch cases with a context of suicide by structure types in phase 3. A decreased dispatch rate in the sparsely populated rural county is offset by an increase in the metropolitan area. Changes made to the control center system resulted in an increase in the number of dispatch cases in the context of suicide.



CONCLUSION: Continuous mental health surveillance, including data collected by emergency medical services, can provide valuable insight. The study also highlights the need for standardization of emergency dispatch center data.



===



Hintergrund



Die Pandemie hat zu Veränderungen in der Notfallversorgung mit atypischen Schwankungen der Einsatzzahlen geführt. Dies wurde u. a. mit dem veränderten Verhalten und einem gesteigerten Belastungsempfinden der Bevölkerung erklärt. Bestehende Untersuchungen geben Hinweise auf das gesteigerte Auftreten von psychischen Krankheitsbildern in der Notfallversorgung bei fortwährender Pandemie.

Ziel



In diesem Beitrag wird ein Zusammenhang zwischen der COVID-19-Pandemie und dem Auftreten von Einsatzstichworten im Kontext Suizid in sechs unterschiedlich strukturierten Rettungsdienstbereichen untersucht.

Methodik



Es handelt sich um eine retrospektive Querschnittstudie basierend auf der Routinedokumentation einer integrierten Leitstelle mit deskriptiver und explorativer Datenanalyse. Die Daten werden anhand siedlungsstruktureller Kreistypen aufgeschlüsselt und mit dem vom Robert-Koch-Institut (RKI) dokumentierten Wert der COVID-19-Krankheitsfälle der letzten 7 Tage/100.000 Einwohner und Pandemiephasen ins Verhältnis gesetzt.

Ergebnisse



Es zeigt sich in Phase 1 und 2a ein Absinken des Einsatzaufkommens während der Pandemie. Zudem stellt sich eine Verschiebung der Dispositionsfälle mit Suizidkontext nach Strukturtypen in Phase 3 dar. Einer gesunkenen Einsatzrate im dünn besiedelten ländlichen Kreis steht eine Steigerung in der Großstadt gegenüber. Die Umstellung des Leitstellensystems zum 16.03.2021 zeigt eine deutliche Steigerung der Einsatzstichworte im Kontext Suizid.

Diskussion



Die Ausprägung der Resilienz der Landbevölkerung erscheint in Phase 3 stärker ausgeprägt. Eine kontinuierliche "mental health surveillance" unter Einbeziehung auch rettungsdienstlich erhobener Daten kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Die Studie zeigt zudem die Notwendigkeit einer Standardisierung von Leitstellendaten auf.

