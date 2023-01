Abstract

BACKGROUND: This cross-sectional study aimed to assess the frequency and type of firework-associated acoustic trauma occurring in Germany on New Year's Eve 2021, despite the ban on firework sales due to the COVID-19 pandemic.



MATERIALS AND METHODS: The survey period lasted 7 days, from 28 December 2021 to 03 January 2022. A questionnaire inquired date, type and treatment of trauma, sex, and age of the patient, and whether the trauma occurred when lighting or watching fireworks. Hearing impairment was classified according to the World Health Organization (WHO grades 0 to 4), and concomitant tinnitus, vertigo, or other injuries were recorded. The questionnaire was sent to the otorhinolaryngology departments of 171 hospitals in Germany.



RESULTS: Of 37 otorhinolaryngology departments, 16 reported no and 21 reported 50 patients with firework-associated acoustic trauma. Mean age was 29 ± 16 years and 41 of 50 patients were males. Of these 50 patients, 22 presented without and 28 with hearing loss, 32 reported tinnitus and 3 vertigo; 20 patients were injured when lighting fireworks and 30 when watching. Hearing impairment was classified as 14 × WHO grade 0, 5 × WHO grade 1, 4 × WHO grade 2, 2 × WHO grade 3, and 3 × WHO grade 4. Inpatient treatment was received by 8 patients and 11 suffered from concomitant burn injuries.



CONCLUSION: Despite the sales ban, some firework-associated acoustic traumas occurred at New Year 2021/2022 in Germany. Some instances led to hospitalization, but an even higher number of unreported cases can be assumed. This study can serve as a baseline for further annual surveys to raise the awareness of the danger of seemingly harmless fireworks for the individual.



Hintergrund



Ziel war die Erhebung, wie häufig und welche Art von feuerwerksbedingten Knalltraumata in Deutschland um Silvester 2021 trotz Verkaufsverbots für Feuerwerkskörper aufgrund der COVID-19-Pandemie auftraten.



Material und Methoden



Der Erhebungszeitraum umfasste 7 Tage (28. Dezember 2021 bis 03. Januar 2022). In einem Fragebogen wurden Datum, Art und Behandlung des Traumas, Geschlecht und Alter der Patienten erhoben sowie abgefragt, ob das Trauma beim Zünden oder Betrachten von Feuerwerk auftrat. Die Hörbeeinträchtigung wurde nach der Einteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO-Grade 0-4) klassifiziert und begleitender Tinnitus, Schwindel oder andere Verletzungen erfasst. Der Fragebogen wurde an die Hals-Nasen-Ohren-Abteilungen von 171 Krankenhäusern in Deutschland verschickt.



Ergebnisse



Von 37 HNO-Abteilungen meldeten 16 keine und 21 Abteilungen meldeten 50 Patienten mit feuerwerksbedingtem Knalltrauma. Das Durchschnittsalter betrug 29 ± 16 Jahre. Die Mehrzahl der Patienten war männlich (41 von 50). Es stellten sich 22 Patienten ohne und 28 mit Hörverlust vor, 32 berichteten über Tinnitus und 3 über Schwindel. Beim Zünden verletzten sich 20 Patienten und 30 als Bystander. Die Hörminderung wurde in 14 × WHO-Grad 0, 5 × WHO-Grad 1, 4 × WHO-Grad 2, 2 × WHO-Grad 3 und 3 × WHO-Grad 4 eingestuft. Stationär wurden 8 Patienten behandelt, 11 erlitten gleichzeitig Brandverletzungen.



Schlussfolgerung



Trotz des Verkaufsverbots gab es zum Jahreswechsel 2021/2022 einige Knalltraumata durch Feuerwerkskörper. Einige davon führten zu Krankenhausaufenthalten, eine deutlich höhere Dunkelziffer ist zu vermuten. Diese Studie kann als Grundlage dienen für weitere jährliche Erhebungen, um das Bewusstsein für die Gefahr des scheinbar harmlosen Feuerwerks für den Einzelnen zu schärfen.

